Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité d'hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 27 juin : la suppression automatique de l'historique de recherche et de localisation est disponible sur Google, Honor confirme l'arrivée d'Android 10 Q sur plusieurs smartphones et 100 conducteurs se retrouvent coincés à cause de Google Maps.

Google : comment activer la suppression automatique de ses données web et de localisation

Google propose enfin un moyen de supprimer ses données web et de localisation automatiquement selon une période précise. Plus besoin ainsi de le faire soi-même, une seule manipulation et tout sera automatisé. Voici comment faire.

Honor promet Android 10 Q pour 4 smartphones malgré l’affaire Huawei

Honor veut rassurer ses fans, certains smartphones de la marque auront bien le droit à Android 10 Q.

Google Maps : ces 100 conducteurs coincés dans la boue auraient dû se méfier un peu plus du GPS

En suivant aveuglément Google Maps, une centaine de conducteurs aux États-Unis se sont retrouvés au milieu de nulle part et coincés dans la boue. Preuve qu’il faut toujours se méfier.