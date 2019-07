Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 4 juillet : l’affaire Huawei aurait bien impacté Samsung, le Galaxy S10 est accusé de ne pas être aussi étanche que le laisse entendre Samsung et le patron de Huawei dévoile la philosophie d’Ark OS. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Finalement, l’affaire Huawei aurait fait beaucoup de mal à Samsung

Les résultats financiers de Samsung au deuxième trimestre 2019 pourraient être les pires en quatre ans. Et cela serait en partie dû à l’affaire Huawei.

Samsung accusé d’avoir menti sur l’étanchéité du Galaxy S10 dans ses publicités

Samsung aurait diffusé des publicités mensongères concernant la résistance à l’eau de son Galaxy S10. C’est ce qu’estime le gendarme de la concurrence en Australie.

Huawei : Ark OS est plus rapide qu’Android et iOS, mais ne les remplacera pas

Interrogé par Le Point, le patron de Huawei Ren Zhengfei a précisé la volonté derrière Ark OS, son système d’exploitation alternatif qu’il dit être plus performant qu’Android et iOS. Ce dernier n’a toutefois pas pour but de remplacer Android.