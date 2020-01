3 actualités qui ont marqué la semaine : Wi-Fi 6E, OnePlus Concept One et Playstation 5

Cette semaine, le monde de la tech a été évidemment marqué par la tenue du salon du CES 2020 à Las Vegas au travers duquel on aura vu la présentation du Wi-Fi 6E et du OnePlus Concept One. En parallèle, le dev kit de la Playstation 5 s'est montré en photos avec sa manette.

Wi-Fi 6E : le Wi-Fi passe à 6 GHz et voici ce que cela signifie pour vous

Avant l’ouverture du CES 2020, la Wi-Fi Alliance présente une nouvelle dénomination de sa technologie : le Wi-Fi 6E. Son rôle ? Mettre en avant les appareils compatibles avec le Wi-Fi à 6 GHz.

Voici le OnePlus Concept One dévoilé avec son appareil photo invisible à l’arrière – CES 2020

Le OnePlus Concept One a été présenté officiellement au CES 2020. Ce concept phone a la particularité d’embarquer un appareil photo pouvant devenir invisible à l’œil grâce à un verre spécialement conçu à cet effet. Nous avons d’ailleurs pu en faire une prise en main.

Sony PlayStation 5 : de nouvelles photos volées du dev kit et sa manette

La PS5 sortira cette année, c’est déjà établi. En attendant, nous pouvons découvrir de nouvelles photos du dev kit et de sa manette. À noter que le logo de la console a été officialisé entre-temps au CES 2020.