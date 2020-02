Raréfaction de l’iPhone, puces Kirin (Huawei) menacées et écran des Galaxy S20 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 18 février : l'iPhone va se faire rare à cause du coronavirus, les États-Unis veulent frapper Huawei encore plus durement et un bel espoir pour les écrans des Samsung Galaxy S20. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

L’iPhone se raréfie à cause du coronavirus

Apple a prévenu ses investisseurs qu’en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, la production d’iPhone allait être affectée et, par conséquent, les ventes ne devraient pas atteindre les objectifs fixés.

Les États-Unis s’attaquent aux SoC de Huawei

Le gouvernement américain chercherait un moyen de couper les liens entre TSMC et Huawei pour bloquer la fabrication des puces Kirin utilisées par le géant chinois.

Du 120 Hz et du QHD+ sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra

La série des Galaxy S20 fraîchement officialisée permettrait finalement d’activer à la fois l’option du rafraîchissement à 120 Hz et la définition QHD+. En plus de cela, un mode dynamique permettrait de gérer intelligemment la consommation de batterie.

