Sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, une mise à jour du firmware pourrait permettre de profiter à la fois d'un écran rafraîchi à 120 Hz et d'une définition QHD+. En plus de cela, un mode dynamique permettrait de gérer intelligemment l'équilibre entre ces options et la durée de vie de la batterie.

Les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont été officialisés il y a quelques jours. Les trois smartphones sont pleins de promesses, notamment en ce qui concerne leurs écrans au taux de rafraîchissement de 120 Hz et à la définition pouvant monter jusqu’en QHD+. Toutefois, peu après l’annonce, on découvrait que les deux paramètres ne pouvaient pas être activés en même temps.

En effet, vous avez soit un écran fluide de 120 Hz, soit un écran bien défini en QHD+. Pas les deux. Or, selon le leaker Ice Universe — qui aura vu plusieurs de ses prédictions sur les Galaxy S20 se concrétiser –, Samsung prévoirait finalement d’autoriser l’activation des deux options simultanément. En effet, dans un tweet, il partage une capture d’écran en indiquant que celle-ci est issue d’une des versions du firmware de la série des Galaxy S20.

This is one of the firmware versions of the Galaxy S20 series. We see that not only the WQHD + 120Hz mode can be selected, but also the dynamic mode, which is a very mature solution.better than limited to FHD

let's expect Samsung to implement such a solution as soon as possible. pic.twitter.com/mLtFUwH0WZ

— Ice universe (@UniverseIce) February 18, 2020