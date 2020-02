Samsung Galaxy S20 : définition QHD ou rafraichissement 120 Hz, il faut choisir

Si les nouveaux smartphones de Samsung proposent un taux de 120 Hz et une définition WQHD+, il n'est cependant pas possible de profiter des deux paramètres en même temps. Le 120 Hz est en effet limité à la définition Full HD+

Les nouveaux Samsung Galaxy S20 ont été présentés ce mardi et le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung affiche de belles ambitions en matière d’écran. Les trois modèles sont en effet équipés d’écrans Dynamic Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une définition de 3200×1440 pixels.

Néanmoins, comme le rapporte le site Phone Arena, il ne sera pas possible pour les consommateurs de profiter de toutes ces technologies en même temps. En effet, comme l’a découvert le site spécialisé, les nouveaux Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ne permettent de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz que lorsque l’utilisateur a configuré une image en Full HD+ (2400×1080) et non pas en WQHD+ (3200×1440). Cette définition plus élevée ne peut en effet être configurée qu’avec un taux de 60 Hz.

Il faudra donc que les utilisateurs des Samsung Galaxy S20 décident s’ils préfèrent une image plus fluide à l’écran (Full HD+ à 120 Hz), ou une image mieux définie (WQHD+ à 60 Hz).

Une limitation probablement due aux performances ou à la batterie

Comme le rapporte Phone Arena, deux arguments peuvent expliquer cette limitation de la part de Samsung. D’abord les performances, qui pourraient se retrouver amoindrie si l’utilisateur voulait afficher davantage d’images par seconde avec une meilleure fluidité. Ensuite, la batterie, pour les mêmes raisons, puisque non seulement l’affichage, mais également le processeur consommeraient davantage d’énergie.

On se souvient néanmoins qu’à la fin du mois de décembre, la chaîne YouTube PhoneBuff avait testé deux Samsung Galaxy S10, l’un configuré en 1440p et l’autre en 1080p. Les deux smartphones avaient été soumis à une batterie identique de tests et il avait été impossible de déceler une différence au niveau de l’autonomie des deux appareils. De quoi nuancer l’argument selon lequel une plus petite définition consommerait moins de batterie.

Des smartphones configurés par défaut en Full HD+ à 120 Hz

On rappellera que les trois Samsung Galaxy S20 sont configurés par défaut avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais en Full HD+. Logique, puisque c’est là la principale nouveauté apportée par la gamme 2020 des Galaxy S, et qu’avec une définition même en Full HD+, il reste difficile de déceler des pixels individuellement en dehors de cas précis comme la réalité virtuelle.

Nous avons déjà eu l’occasion de découvrir les Samsung Galaxy S20, vous pouvez retrouver sur Frandroid la prise en main des Galaxy S20 et S20 Plus et celle du Samsung Galaxy S20 Ultra.