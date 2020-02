Shadow vs App Store, Mobile ID et Huawei P40 Lite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 27 février : Shadow n'est plus sur l'App Store, Orange, Bouygues Telecom et SFR officialisent un nouveau service Mobile ID et le Huawei P40 Lite se montre discrètement sur le site officiel de la marque. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Apple dégage le cloud gaming de l’App Store et Shadow en fait les frais

Shadow disparaît de l’App Store d’Apple à cause d’une politique restrictive de la pomme face aux services de cloud gaming.

Les opérateurs français unis pour lancer Mobile ID

Orange, Bouygues Telecom et SFR, unis sous l’égide de l’AFMM, ont créé Mobile ID. C’est un ensemble de services dont l’objectif est à la fois de faciliter les démarches que vous pouvez mener en ligne et d’offrir plus de sécurité sur les outils d’authentification.

Le Huawei P40 Lite se dévoile en catimini

C’est de manière discrète que le Huawei P40 Lite montre officiellement son design et quelques caractéristiques sur le site espagnol de la marque.