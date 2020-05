Navigation améliorée sur Waze, annonce des Redmi Note 9 et Note 9 Pro et du Xiaomi Mi Note 10 Lite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 30 avril : une nouvelle fonction de navigation sur Waze et les annonces des Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro chez Xiaomi. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Waze : la navigation va enfin s’améliorer sur les routes à voies multiples

La navigation sur Google Maps propose depuis bien longtemps une fonctionnalité simple, mais extrêmement pratique : la voie à suivre pour les routes à plusieurs voies. Une fonctionnalité que Waze s’est enfin décidé à adopter comme l’a repéré le site israélien GeekTime. Désormais, sur l’autoroute, l’application vous indiquera en haut de l’écran quelle voie suivre pour poursuivre votre chemin. On ignore cependant quand la fonction sera déployée globalement.

Xiaomi Mi Note 10 Lite lancé en France : tout pour l’appareil photo, mais à prix réduit

Ce jeudi, Xiaomi a présenté une nouvelle gamme de smartphones. Parmi ceux-ci, le Xiaomi Mi Note 10 Lite, une version plus accessible du Mi Note 10 lancé en fin d’année dernière en France. Le smartphone reprend les grands traits de son aîné, mais avec un prix démarrant à 350 euros. Surtout, il profite d’une puce Snapdragon 730G, d’un écran Amoled incurvé de 6,47 pouces et d’une configuration à quatre appareils photo au dos, de l’ultra grand-angle au grand-angle de 64 mégapixels en passant par le capteur de profondeur et l’objectif macro.

Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro officialisés à l’international : de nouveaux champions en entrée de gamme

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite n’était pas le seul modèle présenté par le constructeur chinois. La firme a également présenté les version globales de ses Redmi Note 9 et Note 9 Pro. Si ce dernier reprend en fait les caractéristiques du Redmi Note 9 Pro Max déjà lancé en Inde, avec un capteur de 64 mégapixels, le second est cette fois équipé d’une puce Helio G85 de MediaTek ainsi que de quatre appareils photo au dos.