La PS5 supérieure aux PC, des groupes d’onglets sur Chrome et le Pixel 5 perd son responsable photo – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 14 mai 2020 : la PS5 qui serait meilleure que les PC selon Epic Games, Google qui introduit des groupes d'onglets sur Chrome et Google qui perd son responsable photo.

Epic Games : la PS5 est « de loin supérieure à tout ce que vous trouvez sur PC »

Après avoir dévoilé son nouveau moteur de jeux Unreal Engine 5, Epic Games a annoncé que la démonstration que les spectateurs ont pu découvrir en vidéo avait été réalisé sur PS5. Un choix logique pour Tim Sweeney, le patron du studio, puisque Sony aurait réalisé un important travail sur sa prochaine console. Outre les performances pures de la console, il s’agirait selon lui d’une machine « bien supérieure à tout ce que vous pouvez acheter dans n’importe quel PC pour n’importe quel montant ».

Google Chrome ajoute les groupes d’onglets par couleurs pour vous aider à vous organiser

Afin de permettre aux utilisateurs de mieux gérer leurs onglets et de ne pas en accumuler des dizaines, Google a mis à jour son navigateur Chrome. La dernière version permet en effet de créer des groupes d’onglets par couleurs afin de s’y repérer plus facilement. On peut également nommer les groupes ou utiliser des émojis pour plus de clarté. Après une semaine de phase de bêta, la mise à jour devrait être déployée à tous.

Coup dur pour les Pixel 5, Google perd le chef de la photo sur ses smartphones

C’est un coup dur pour Google dans le domaine des smartphones. Alors que les Pixel de la marque ont toujours été réputés pour la qualité de leur appareil photo, le responsable de cette caméra a décidé de quitter la firme il y a quelques semaines. Une enquête du site The Information fait en effet état de tensions au sein de la firme pour ses smartphones. Le patron de la division aurait par ailleurs accueilli froidement le précédent modèle, le Google pixel 4, notamment en raison de sa faible autonomie.