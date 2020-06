SSD de 8 To chez Samsung, Xiaomi Mi Band 5 officialisé et les annonces PS5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 11 juin : Samsung va lancer un SSD de 8 To, Xiaomi a officialisé son Mi Band 5 et Sony a fait le plein d'annonces sur sa PS5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Ce SSD Samsung veut tuer les disques durs : 8 To de capacité

Amazon a mis en ligne par erreur un nouveau SSD Samsung avant même qu’il ne soit présenté officiellement par le constructeur, le 870 QVO. Derrière ce nom se cache en fait un SSD d’une capacité encore inégalée avec un stockage de 8 Go. Annoncé sur le site de e-commerce au prix de 900 euros, il est cependant proposé à un tarif particulièrement élevé, notamment face aux disques durs.

Mi Band 5 officialisé : le bracelet connecté de Xiaomi s’équipe d’un plus grand écran

Après plusieurs jours de rumeurs et de caractéristiques distillées au compte-goutte, Xiaomi a finalement dévoilé officiellement son Mi Band 5 ce jeudi. Le nouveau bracelet du constructeur, pour l’instant annoncé uniquement en Chine, profite d’un écran 20 % plus grand que son prédécesseur. Il adopte également un système de recharge magnétique et permet désormais de suivre les cycles menstruels.

PS5 : toutes les annonces de la conférence

Sony a levé le voile sur plusieurs aspects importants de la PlayStation 5, notamment sur le design des DEUX consoles PS5.