Bataille toujours intense entre Epic et Apple, Huawei en mode survie – Les actualités de la semaine

On prend les mêmes et on recommence. Cette semaine dans la presse tech, les jours se suivent et se ressemblent entre Apple et Epic Games qui ne lâchent rien. Huawei voudrait bien, en revanche, que Donald Trump le lâche un peu...

Il ne se passe pas une semaine sans qu’Epic Games et Apple ne se tirent la bourre. Comme dans Fortnite, chacun construit pour le moment sa défense et se cherche des alliés. La justice a pour le moment renvoyé tout le monde dos à dos. Côté Huawei, le stress gagne le géant chinois face à la nouvelle étape de l’embargo américain mi-septembre.

Epic Games vs Apple : la bataille sans fin

C’est désormais le feuilleton de cette fin d’été. Ou plutôt le Battle royale de la rentrée, tant les choses ne paraissent pas sur le point de s’apaiser. Epic Games accuse toujours Apple de pratiques anticoncurrentielles en refusant son système de paiement, de se faire de l’argent sur le dos des développeurs et des joueurs. La firme à la pomme rétorque que l’éditeur de Fortnite a bafoué les règles de sa boutique d’applications avec sa dernière mise à jour et mérite le bannissement de l’App Store.

La justice a rendu un premier avis lundi soir en partageant les torts : Epic garde son compte développeur et l’Unreal Engine figure toujours les outils utilisés par les autres développeurs. Ce dernier a, lui, le droit d’exclure Fortnite de son store, car l’éditeur du jeu a « volontairement enfreint les règles ». Libre à chacun désormais d’attaquer l’autre s’il le souhaite.

Si sur le plan judiciaire, le différend est au point mort, Epic en a remis une couche en fin de semaine avec le lancement de la nouvelle saison de Fortnite à laquelle les joueurs sur iOS et Android via le Play Store n’ont pas le droit. Dans un mail envoyé à ces derniers, l’entreprise de jeux vidéo s’en est prise violemment à son adversaire qu’elle accuse de nouveau de tous les maux. Et la réponse ne s’est pas fait attendre : dans la soirée, Apple a officiellement résilié les comptes développeurs d’Epic. En revanche, il conserve celui lié à Unreal Engine, son moteur graphique qui reste à la disposition des développeurs.

Huawei en mode survie

Alors que Huawei ne pourra bientôt plus s’approvisionner en puces, le constructeur entre dans « un mode de survie chaotique », affirment des sources internes. Le chinois met la pression aux fournisseurs pour augmenter la cadence et stocker un maximum de composants avant le bannissement définitif promis par Donald Trump. Car ceux qui utilisent des technologies américaines n’ont que jusqu’au 14 septembre pour livrer Huawei. Après, il sera trop tard.

Nvidia s’apprête à sortir une carte graphique géante

Il n’y a pas que sa puissance qui semble énorme. A en croire les rumeurs, la prochaine carte graphique très haut de gamme de Nvidia serait gigantesque en gabarit aussi et occuperait trois slots PCI Express. La GeForce RTX 3090 ferait aussi s’envoler les prix. Et l’on murmure qu’elle pourrait atteindre les 1 400 dollars… Réponse le 1er septembre prochain.

La vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid