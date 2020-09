La MicroSD SanDisk Extreme Pro de 512 Go rechute à son plus bas prix

La gamme SanDisk est toujours en promotion en ce moment sur Amazon. La MicroSD Extreme Pro avec une grosse capacité de stockage de 512 Go est actuellement affichée à 146 euros au lieu de 242 euros.

Afin d’augmenter le stockage d’un smartphone ou pour filmer des vidéos en 4K avec un drone ou une caméra d’action, la gamme de MicroSD Extreme Pro de SanDisk reste l’une des plus performantes. Amazon continue d’ailleurs ses promotions sur la marque et propose la MicroSD Extreme Pro de 512 Go avec près de 100 euros de réduction sur son prix d’origine.

En bref

Jusqu’à 170 Mo/s en lecture, 90 Mo/s en écriture

Compatibilité UHS3 et V30 pour filmer en 4K UHD

Certification A2 pour des lancements d’applications plus performants

D’abord disponible à 242 euros, la MicroSD SanDisk Extreme Pro de 512 Go est maintenant affichée à 146 euros sur Amazon, soit une baisse de prix de 96 euros. La carte est fournie avec un adaptateur SD.

Comme toutes les autres références de la gamme Extreme Pro de SanDisk, cette MicroSD propose de très bonnes vitesses de transfert. Comptez des débits en lecture pouvant atteindre les 170 Mo/s, et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. La carte se dote également de la certification A2 : elle promet donc des débits minimums de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration permet d’assurer de bonnes performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde, ce qui sera très pratique pour un smartphone ou une Switch. En comparaison, la gamme Ultra obtient seulement la certification A1.

Pour filmer avec un drone, un smartphone ou une caméra d’action en capturant des images en ultra-haute définition, cette MicroSD avec une grosse capacité de stockage sera idéale. Elle permet en effet d’enregistrer des séquences filmées en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Un bon avantage par rapport à la classe UHS 1 qui ne supporte pas aussi bien la 4K.

Enfin, sachez que la gamme Extreme Pro se démarque par sa résistance aux conditions les plus… extrêmes. Cette MicroSD est conçue pour résister aux chocs, à l’eau, aux rayons X et aux températures allant de -25 à 85 degrés. Elle ressortira donc entière en cas de petits accidents.

