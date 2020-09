Compatibilité des GeForce RTX 3000, une montre Huawei en approche et une fonction d’iOS 14 repoussée – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 4 septembre : la compatibilité des cartes Nvidia avec votre ordinateur, la Huawei Watch GT2 Pro en approche et Apple qui repousse une fonction d'iOS 14. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nvidia GeForce RTX 3070, 3080, 3090 : votre PC est-il compatible avec les nouvelles cartes graphiques ?

Nvidia a annoncé cette semaine sa nouvelle génération de cartes graphiques, les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Vous souhaitez vous équiper, mais ne savez pas si elles fonctionneront correctement avec votre tour actuelle. Pas de panique. Dans ce dossier dédié, on vous explique tout sur la compatibilité demandée, aussi bien en termes d’alimentation que de carte-mère, de broches ou de connexion PCIe 4.0.

Huawei Watch GT2 Pro : la future montre tout en sobriété se dévoile avant l’heure

Huawei devrait présenter prochainement de nouveaux objets connectés, probablement au cours de la Huawei Developer Conference prévue la semaine prochaine. En attendant, le site WinFuture a déjà dévoilé nombre de caractéristiques et de visuels de la future montre connectée du constructeur, la Huawei Watch GT2 Pro. Il devrait s’agir de la première montre de Huawei à être compatible avec la charge par induction et on peut l’attendre autour de 280 euros.

Apple repousse à 2021 l’ajout l’une des fonctions les plus importantes d’iOS 14

En juin dernier, Apple présentait iOS 14, la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation pour iPhone. L’une des nouveautés phares de cette nouvelle version devait être l’ajout d’un blocage du suivi publicitaire par les applications. Depuis, Facebook a fait part de son mécontentement, craignant une baisse de rien de moins que 50 % sur ses revenus. Finalement, Apple a joué la diplomatie et a accepté de donner davantage de temps aux développeurs — dont Facebook — pour s’adapter. Le blocage du suivi publicitaire dans les applications n’arrivera donc pas dès la sortie d’iOS 14, cet automne, mais au cours de l’année prochaine.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid