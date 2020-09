Xbox Series S, conférence Apple et Android 11 en version stable – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 8 septembre : les informations sur la Xbox Series S, l'événement annoncé par Apple et la version stable d'Android 11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Officialisation de la Xbox Series S

La Xbox Series S de Microsoft a été officialisée. On connaît son prix, sa date de sortie et son design tout en apprenant quelques informations supplémentaires sur la Series X. Par la suite, une vidéo dévoilait les caractéristiques de la console plus abordable de la firme de Redmond.

Apple donne rendez-vous le 15 septembre, mais pour quoi ?

D’aucuns attendent l’officialisation des iPhone 12 pour la conférence d’Apple officiellement prévue pour le 15 septembre. Il se pourrait toutefois que l’événement ne soit dédié qu’à l’iPad 2020 et à la future Apple Watch. Les paris sont ouverts.

La version stable d’Android 11 arrive enfin

Google a officiellement annoncé qu’Android 11 était disponible dans sa version stable. Afin de connaître toutes les nouveautés que nous réserve cette mouture de l’OS mobile et les smartphones compatibles, n’hésitez pas à découvrir notre dossier dédié.