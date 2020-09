Android 11 : finis les bugs, la version stable est disponible

La version stable d'Android 11 fait officiellement ses débuts. Google en profite pour faire un petit tour d'horizon des nouveautés importantes de cette mise à jour.

Le développement d’Android 11 a bien connu quelques chamboulements en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, mais aussi suite au climat social tendu aux États-Unis. Toutefois, Google n’a finalement pas été vraiment en retard. Nous sommes le mardi 8 septembre 2020 et la version stable de la nouvelle mouture de l’OS mobile est officiellement déployée sur les smartphones compatibles.

L’occasion de faire le point sur les nouveautés retenues mises en avant par la firme de Mountain View sur Android 11. Cette année, l’accent a été mis sur l’amélioration des notifications, le contrôle des objets connectés et la protection de la vie privée.

Les notifications en bulle sont là

On l’a dit, Android 11 compte bien changer la manière dont notre smartphone affiche les messages entrants. Ainsi, vos alertes venant de vos différentes applications de messagerie seront désormais rangées dans une section dédiée dans le volet des notifications, pour que vous puissiez plus facilement et efficacement les gérer. Vous pourrez mettre en avant les notifs venant de personne qui vous sont particulièrement proches en les enregistrant dans vos favoris.

Surtout, Android 11 signe l’avènement des notifications en bulle. Google veut faire en sorte que vous puissiez répondre à vos différentes conversations sans avoir à ouvrir vos applications de messagerie, un peu comme Facebook Messenger le fait déjà.

Sur un autre point, mais toujours dans l’optique de faciliter les usages, Android 11 intègre enfin un enregistreur d’écran natif. Une fonctionnalité que nombre d’interfaces constructeur proposent depuis déjà belle lurette. Pour la captation du son, soyez rassuré : vous pourrez choisir la source que vous voulez entre le micro du smartphone, l’audio du média consulté ou les deux.

Le smartphone contrôle tout

Sur cette nouvelle mouture de l’OS de Google, un long appui sur le bouton de déverrouillage permettra d’accéder à une page affichant tous les appareils connectés à votre smartphone, pas besoin d’ouvrir plusieurs applications. Le contrôle du son a par ailleurs été amélioré pour vos permettre de passer en un clic d’une diffusion d’une musique de votre casque Bluetooth à votre enceinte.

Pour aller plus loin

Pourquoi Android est un challenge pour le Bluetooth audio et son délicat équilibre

Par ailleurs, Android Auto fonctionne désormais sans fil avec les voitures compatibles. Cela était auparavant réservé à une petite poignée de smartphones seulement jusqu’ici. Désormais, il faudra « juste » un téléphone sous Android 11 et fonctionnant avec le Wi-Fi 5 GHz.

Gérez mieux votre vie privée sur Android 11

Android 11 a aussi l’ambition de vous donner un contrôle plus poussé des permissions que vous donnez à vos applications. Ainsi, si un service requiert l’accès à votre microphone, appareil photo ou position, vous pourrez faire en sorte de ne lui accorder cette autorisation que pour un usage unique. La fois suivante, si cette même app a de nouveau besoin de cette même autorisation, elle devra vous la redemander.

Pour aller plus loin

Android 11 : comment Google a renforcé la vie privée… grâce aux utilisateurs

Aussi, si vous n’avez pas ouvert une application depuis longtemps, Android remettra ses autorisations à zéro afin que celle-ci ne continue pas d’accéder à des données personnelles alors que vous ne vous en servez plus.

Enfin, la firme de Mountain View affirme que les modules de mises à jour de Google Play ont été améliorés pour faciliter le déploiement de correctifs de sécurité. En d’autres termes, vous recevrez des patchs de sécurité aussi facilement que vous mettrez à jour vos applications, le tout depuis le Play Store.

Les smartphones Google Pixel servis d’abord

Comme souvent, les Pixel de Google goûteront à des fonctionnalités avant les appareils d’autres marques. La suggestion d’applications devient un peu plus intelligente en s’appuyant sur vos habitudes quotidiennes et proposera donc des apps différentes en fonction du moment de la journée.

Les réponses intelligentes font aussi leur arrivée sur le clavier des Pixel pour que l’utilisateur ait toujours moins d’efforts à faire. Enfin, les dossiers d’applications sont plus faciles à nommer puisque le Pixel vous suggérera un titre en fonction des services que vous rangez dedans.

Les smartphones qui vont goûter à Android 11

Tous les Google Pixel hormis la première génération vont recevoir Android 11. À leur côté se trouvent aussi quelques smartphones OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme.

Retrouvez la liste complète des appareils concernés par le déploiement d’Android 11 en cliquant ici.