Utiliser Android Auto sans fil devient plus facile grâce à Android 11

Grâce à Android 11, l'utilisation d'Android Auto via une connexion sans fil entre la voiture et le smartphone sera disponible pour un plus grand nombre de personnes.

Android 11 apporte une nouveauté intéressante pour Android Auto : la connexion sans fil pourra se faire avec n’importe quel smartphone. Pour rappel, ce privilège était pour l’instant l’apanage des Google Pixel et de certains Samsung Galaxy.

Google a en effet mis à jour sa page de support dédiée au prérequis permettant l’utilisation d’Android Auto. Dans la rubrique évoquant la possibilité d’utiliser le système via une connexion sans fil, la firme de Mountain View écrit que « n’importe quel smartphone avec Android 11.0 et du Wi-Fi 5 GHz » est compatible.

Toutefois, le géant du web explique que les appareils dans l’Union européenne doivent respecter les réglementations mises en place par l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) « pour pouvoir utiliser le Wi-Fi 5 GHz dans la voiture ».

Démocratisation progressive

En d’autres termes, cette fonctionnalité devient plus accessible, mais reste encore soumise à quelques contraintes. Le Wi-Fi 5 GHz n’est en effet pas encore pris en charge par tous les smartphones tandis que la version stable d’Android 11 mettra sans doute un peu de temps avant de toucher une large portion du parc.

Google rappelle aussi qu’il faut évidemment une voiture compatible pour profiter d’Android Auto sans fil et de la dernière version de l’application installée sur le smartphone.