TV en ligne Netflix, One More Thing d’Apple et nouveautés WhatsApp – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine d’actualité à fait la part belle à la nouvelle TV en ligne de Netflix répondant au nom de Direct, à l’imminent événement « One More Thing » d’Apple et à plusieurs nouveautés WhatsApp. Sans oublier l’inoubliable : nos tests des consoles next-gen, les Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Avec Direct, Netflix se lance dans la TV linéaire sur le web

Jeudi 5 novembre 2020, la célèbre plateforme de contenus SVOD Netflix a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité inédite et réservée à la France, que Frandroid a révélée en exclusivité. Direct, de son nom, s’apparente tout bonnement à de la TV linéaire uniquement distribuée sur la version web du service.

Au menu du jour : une grille de programmes diffusant des films, séries ou documentaires en continu durant la journée, et qui s’appuie sur les contenus les plus populaires de Netflix. Ici, le système ne s’appuie donc pas sur vos goûts, comme l’entreprise a l’habitude de le faire.

Apple annonce une conférence « One More Thing »

La firme de Cupertino nous a donné rendez-vous le 10 novembre prochain à 19 heures (heure de France métropolitaine) pour assister à une conférence « One More Thing », en référence à la célèbre formule de feu Steve Jobs. Ce dernier avait pour habitude de prononcer ces mots à la fin d’une conférence pour révéler un produit inédit.

Si le mystère reste entier quant au futur contenu de cet événement, il y a fort à parier que la marque à la pomme présente son nouveau MacBook ARM (avec un processeur Apple Silicon). Tim Cook avait en effet annoncé que de premiers appareils Apple embarquant cette architecture débarqueraient « d’ici la fin de l’année ». Coïncidence ?

Les messages éphémères débarquent sur WhatsApp

La fonctionnalité était imminente, la voilà enfin. L’ensemble des utilisateurs WhatsApp va avoir accès aux messages éphémères au fil d’une mise à jour déployée tout au long du mois de novembre. Le principe est simple : en activant cette fonction, les messages envoyés à votre interlocuteur se supprimeront automatiquement 7 jours après leur envoi.

« Nous estimons que cela permet d’offrir la tranquillité d’esprit de savoir que vos conversations ne resteront pas conservées indéfiniment, sans pour autant sacrifier l’aspect pratique de pouvoir savoir quel était l’objet de votre discussion », a déclaré la filiale de Facebook dans un communiqué officiel.

Xbox Series X|S et PlayStation 5 : nos tests

Les nouvelles consoles next-gen de Sony et Microsoft sont passées entre les mains de la rédaction. Vous trouverez ici nos différents verdicts, bien que l’article dédié à la PlayStation 5 sera complété et noté ultérieurement, l’intégralité des nouveautés n’étant pas encore disponible lors de l’essai. Mais ne vous inquiétez pas : le test est déjà très fourni.

