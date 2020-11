Fin de l’hébergement illimité sur Google Photos, S-Pen en approche sur le Galaxy S21 et premiers benchmarks de l’Apple M1 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 novembre : Google Photos met fin à l'hébergement gratuit et illimité, le Galaxy S21 Ultra serait compatible avec le S-Pen et les premiers benchmarks de l'Apple M1 sont très bons. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Photos met fin à l’illimité gratuit en 2021 : ce qu’il faut savoir

Google a annoncé cette semaine mettre fin à son offre de stockage gratuit et illimité pour les clichés de « haute résolution » sur Google Photos. À compter du 1er juin prochain, les clichés mis en ligne sur Google Photos seront ainsi décomptés des 15 Go de stockage offert sur Google One. Pour aller au-delà, il faudra ainsi nécessairement passer par une offre de stockage payante, à 20 (100 Go), 30 (200 Go) ou 100 euros (1 To) par an. Seules les photos mises en ligne depuis un smartphone Pixel de Google pourront continuer à profiter de cette offre d’hébergement gratuit illimité après le 1er juin.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait mettre fin au principal atout des Galaxy Note

Alors que l’on se rapproche peu à peu de l’annonce de la future gamme Galaxy S21 de Samsung, attendue au mois de janvier prochain, il semblerait que le modèle le plus haut de gamme cherche à marcher sur les platebandes des Galaxy Note. Selon le leaker Ice Universe, le Samsung Galaxy S21 Ultra serait en effet complètement compatible avec le stylet S-Pen des Galaxy Note. Si on ignore encore si le stylet sera intégré au smartphone, ou simplement compatible, c’est un premier pas vers l’abandon de l’un des principaux atouts des Galaxy Note, qui pourrait donc se retrouver sur d’autres smartphones du constructeur coréen.

L’Apple M1 bat le Ryzen 9 5950X d’AMD sur ses premiers résultats GeekBench

Quelques jours seulement après l’annonce de la puce Apple M1, qui équipe les nouveaux MacBook Air, Macbook Pro et Mac mini de la marque, un premier résultat de benchmark permet de découvrir ses performances. Réalisé et repéré sur l’outil Geekbench 5, ce test permet de découvrir un résultat de 1682 points en single-core et de 7097 en multi-core pour le Mac mini. Un résultat particulièrement élevé, puisqu’il arrive au même niveau que le Ryzen 9 5950X d’AMD en single core, avec 1628 points. Il ne s’agit cependant que d’un indice de performance sur un unique protocole et il faudra donc patienter jusqu’aux tests complets pour savoir ce que l’Apple M1 a dans le vente.