Tout sur le Galaxy A52, la facture du Xiaomi Mi 11 et Disney+ aime la France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 16 février : on connaît le prix du Xiaomi Mi 11 en France, le Galaxy A52 est en fuite et Disney+ annonce 4 projets inédits made in France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy A52 : une fuite dévoile tout du futur best-seller

Le retour de la gamme Galaxy A50 avant l’heure. Le best-seller de Samsung attend de dévoiler sa déclinaison 2021. Une fuite l’a déjà fait pour lui. Design, prix, caractéristiques : le Galaxy A52 s’est dévoilé sur le site WinFuture. Avec un écran Amoled de 6,5 pouces, la 5G, une bonne batterie, un processeur Snapdragon 720G ou 750G… le succès devrait être encore au rendez-vous.

Bouygues Telecom revoit les tarifs de ses forfaits mobiles B&You

Après SFR qui a revu la grille tarifaire de ses forfaits mobiles RED, Bouygues Telecom en fait de même avec ses offres B&You sans engagement, à un centime près.

Disney+ va lancer quatre projets originaux en France

Lors de sa conférence de présentation de Star, son nouvel univers lancé le 23 février prochain sur sa plateforme, Disney+ a profité de l’événement pour dévoiler une partie de ses prochains contenus originaux. Répartis entre Disney+ Originals et Star Originals, ils s’adresseront à la famille ou à des spectateurs plus adultes. Et parmi eux, quatre projets made in France sont en cours d’élaboration pour Disney + et Star : trois séries et un documentaire sur le rappeur Soprano.

Il va falloir mettre la main à la poche pour le Xiaomi Mi 11

Un suspense qui n’en était pas vraiment un. Xiaomi avait décidé de fixer un nouveau rendez-vous pour dévoiler les prix de son nouveau fleuron, le Mi 11, en France. L’occasion de découvrir ce mardi son tarif identique à celui annoncé lors de l’événement de la semaine passée pour d’autres pays européens, mais aussi sa date de lancement. Les précommandes du Xiaomi Mi 11 ouvriront le 23 février pour un lancement le 9 mars.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid