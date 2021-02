Bouygues Telecom met à jour le catalogue de ses forfaits mobile sans engagement

RED vient de réactiver son forfait mobile avec 200 Go de données 4G à 15 euros par mois et, par la même occasion, de baisser le prix de son forfait 100 Go. Du coup, Bouygues Telecom fait de même avec ses offres B&You sans engagement, à un centime près.

Peu de temps après l’offensive de RED by SFR avec son forfait Big RED, Bouygues Telecom a décidé de mettre lui aussi à jour le catalogue de ses forfaits mobile B&You sans engagement. L’opérateur propose dorénavant une offre 100 Go à 12,99 euros par mois et une autre de 200 Go pour 3 euros de plus. Le petit forfait 5 Go est d’ailleurs toujours de la partie.

En bref

Appel, SMS, MMS illimités

Via 2 offres pour les gourmands en data

Ou une autre si vous n’avez pas besoin de beaucoup de 4G

Jusqu’au 18 février 2021, Bouygues Telecom propose ses forfaits B&You 100 et 200 Go Go à respectivement 12,99 euros par mois et 14,99 euros par mois. Le forfait B&You 5 Go reste à 4,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Tous les forfaits mobile B&You sans engagement proposent les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Ils vont surtout se différencier par rapport à leur enveloppe de données 4G à utiliser tous les mois.

Le premier forfait B&You propose 5 Go, ce qui est une offre idéale pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de data au quotidien, car souvent connectés à un accès Wi-Fi, que ce soit à la maison ou au travail. Le deuxième forfait passe le cap des trois chiffres en offrant 100 Go. Le troisième, lui, double la mise avec 200 Go. Dans les deux derniers cas, ce sont des enveloppes qui répondent à de nombreux usages, comme le jeu en ligne ou le streaming.

En ce qui concerne l’accès à Internet depuis l’Europe et les DOM, vous aurez respectivement 5, 12, ou 15 Go à utiliser par mois en fonction du forfait choisi.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !