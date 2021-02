Scooter électrique Yamaha en approche, LastPass Free devient limité et la prochaine mise à jour de Windows sera mineure – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 17 février : Yamaha pourrait lancer un scooter électrique présenté en 2019, LastPass devient limité pour son utilisation gratuite et la future mise à jour de Microsoft sera mineure. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Scooter électrique : le 125cc Yamaha EC01 s’approche bien de la commercialisation

Déjà annoncé il y a deux ans, le scooter électrique Yamaha EC01 n’a cependant toujours pas été commercialisé par le constructeur japonais. À tel point qu’on a pu croire jusque là qu’il ne s’agissait que d’un concept. Néanmoins, comme le révèle l’assureur Bennetts, le scooter pourrait bel et bien sortir cette année. Yamaha a en effet déposé la marque E01 auprès du bureau européen de la propriété intellectuelle. De quoi rassurer quant à une éventuelle commercialisation du deux-roues.

Smartphone ou PC : LastPass Free va vous forcer à choisir pour rester gratuit

Jusqu’à présent, l’un des principaux avantages de LastPass sur les gestionnaires de mots de passe concurrents était sa gratuité. Il pouvait en effet être utilisé à la fois sur PC et sur smartphone sans dépenser le moindre centime. Néanmoins, dans un mois, ce ne sera plus possible. Les utilisateurs de la version gratuite de la plateforme devront choisir entre une installation sur leur PC ou leur smartphone, mais pas sur les deux. Pour profiter du logiciel sur les deux types d’appareils, il faudra passer à l’abonnement Premium, à trois euros par mois.

Windows 10 21H1 sera une mise à jour mineure : les changements attendront

Comme tous les semestres, Microsoft prévoit une nouvelle mise à jour pour son système d’exploitation, Windows 10. Celle du premier semestre, baptisée sobrement Windows 10 21H1 devrait cependant être une mise à jour mineure, sans grandes évolutions par rapport à la précédente. Selon Windows Central, il faudra en effet patienter la seconde mise à jour de l’année, 21H2, pour profiter de mises à jour plus substantielles. Pour la première, Microsoft se contenterait de correctifs et de très rares nouveautés.