Les pièges de Samsung, rivale de la Switch et Waze avec Google Assistant en français – L’essentiel de l’actu de la semaine

Samsung garantit désormais 4 ans de mises à jour à ses Galaxy : les 2 pièges de cette annonce

Bonne nouvelle : les appareils Galaxy commercialisés depuis 2019 vont désormais bénéficier d’au moins quatre ans de mises à jour de sécurité. Jusqu’ici, les produits Samsung profitaient de MAJ mensuelles ou trimestrielles. Mais ici, le groupe évoque des « mises à jour de sécurité régulières », et se montre donc évasif quant à la fréquence de celles-ci. Sachez aussi qu’il s’agit ici de correctifs, et non de mises à jour majeures d’Android.

Cette rivale de la Nintendo Switch fait tourner Cyberpunk 2077 et Crysis

Après une campagne de financement participatif couronnée de succès, l’Aya Neo commence à débarquer chez les premiers utilisateurs l’ayant commandé. La première console portable animée par un processeur AMD Ryen — la puce Ryzen 5 4500U en l’occurrence — a ainsi les épaules pour faire tourner des jeux PC dans des conditions plutôt bonnes, comme Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077 ou encore Crysis Remastered.

Waze : ça y est, Google Assistant en français est enfin disponible

Promis pour la fin d’année 2020, Google Assistant en français sur l’application Waze a finalement accusé deux petits mois de retard. Qu’importe : utiliser les commandes vocales tout en conduisant fait désormais partie des fonctionnalités offertes aux utilisateurs du service de navigation. Ils pourront notamment lancer une playlist sur un service musical, signaler un accident ou encore planifier un trajet.

Vidéo de la semaine : bilan et conseils après un mois de test de la PS5 Digital Edition

