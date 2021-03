Xiaomi Redmi Note 10 Pro en France, Windows 10 à l’essentiel et Tesla Model Y en vue – Tech’spresso

Vous avez raté l’actualité hier ? Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l’essentiel du mardi 16 mars 2021 : la prochaine version de Windows 10 va aller à l’essentiel, le Redmi Note 10 a une date de sortie en France et la Tesla européenne se montre. Pour ne pas rater l’actualité, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Model Y européenne pointe le bout de son nez

Toujours prévue pour le milieu de l’année 2021, la très attendue Tesla Model Y européenne est apparue à l’extérieur de la Gigafactory de Berlin. Le début des tests de production semble imminent.

Xiaomi Redmi Note 10 : prix et date de sortie en France

Avant que les Poco F3 ne soient dévoilés, Xiaomi a annoncé les prix et date de sortie du Redmi Note 10 Pro en France, mais aussi du Redmi Note 10.

Windows 10 : la prochaine version taillerait dans le gras pour aller à l’essentiel

Microsoft aimerait se séparer de nombreuses fonctions non utilisées sur Windows pour se recentrer. La prochaine mise à jour attendue en fin d’année et baptisée Sun Valley devrait opérer un recentrage vers l’essentiel et une simplification de Windows 10 pour les utilisateurs.