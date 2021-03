Tesla ferme son usine en Europe, Sony en dit plus sur le PS VR 2 de la PS5 et Carrefour transforme votre vélo – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 mars : Sony présente la manette du PS VR 2, Carrefour vous aide à passer au vélo électrique et Tesla ferme l'une de ses usines. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla va fermer son usine d’assemblage des Model S et X en Europe

L’usine Tesla de Tilburg va fermer ses portes. L’assemblage des Tesla Model X et S ne s’y fera plus. En cause, les changements apportés par la marque au design de ses véhicules qui rendent l’usine incompatible avec cette production. On vous explique tout dans un article détaillé.

Sony présente les manettes de PS VR 2 pour PS5

On l’avait compris dès la présentation de la manette DualSense, Sony a une vraie vision à long terme pour la réalité virtuelle sur PlayStation. Après avoir commencé à discuter de son prochain casque, la marque passe un coup d’accélérateur et présente les nouvelles manettes qui accompagneront le PS VR 2. Au menu, de nombreuses nouveautés pour augmenter l’immersion.

Carrefour vous aide à transformer votre vélo mécanique

Le marché des vélos électriques est en plein boom depuis plusieurs mois, alors il est parfois difficile de trouver le modèle de son choix en stock. Heureusement, Carrefour a pensé à une parade et propose avec la start-up Virvolt de convertir un vélo mécanique classique en vélo électrique.