La question « iPhone ou Android ? » a toujours fait l’objet de débats animés, non seulement parmi les utilisateurs passionnés de technologie, mais également dans le monde entier. Dans le but de reproduire une expérience produite par Apple Insider, nous avons posé cette question à diverses intelligences artificielles (IA) sous forme de chatbots. Les résultats sont pour le moins intrigants.

Poser une question à une IA, telle que « Préféres-tu l’iPhone ou Android ? », est intéressant pour plusieurs raisons. D’abord, cela illustre la manière dont l’IA perçoit et traite les données, ainsi que sa capacité à gérer les préférences subjectives, qui sont normalement un attribut humain. De plus, cela permet d’explorer la façon dont l’IA est programmée pour traiter les biais potentiels et fournir des réponses équilibrées.

Comprendre comment ces chatbot fonctionnent

Pour comprendre comment un chatbot, tel que ChatGPT, Bing Chat ou Google Bard, fonctionne, il est essentiel d’examiner comment il acquiert ses connaissances et comment il les utilise pour former ses réponses. Ces chatbots sont alimentés par ce qu’on appelle des modèles de langage, qui sont entraînés sur une vaste quantité de textes provenant du web. Ils analysent ces données et apprennent à prédire quelle suite de mots est la plus probable, en fonction du contexte. Ainsi, leur « connaissance » est un reflet de ce qu’ils ont absorbé à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés.

Lorsqu’on demande à ChatGPT (un modèle basé sur GPT-3.5 et GPT-4 d’OpenAI) de choisir entre iPhone et Android, il donne une liste de points positifs et négatifs pour chaque plateforme.

Cependant, il précise qu’en tant qu’IA, il ne possède pas de préférences.

En fin de compte, le meilleur choix dépend de vos besoins, de vos préférences et de votre budget. Il est recommandé d’essayer les deux systèmes d’exploitation si possible pour voir lequel vous convient le mieux.

C’est une manifestation de sa conception : le chatbot est conçu pour être objectif et pour éviter les biais, c’est pourquoi il n’émet pas d’opinion personnelle. Bing Chat, également basé sur le GPT d’OpenAI, partage cette approche.

D’autre part, Google Bard, basé sur le modèle LaMBDA de Google et qui sera bientôt basé sur le modèle PaLM, a une réponse différente : il affirme préférer l’iPhone, tout en énumérant également les points forts et les points faibles des deux plateformes.

C’est une différence fascinante dans l’approche de ces deux IA. Alors que GPT-4 est formé pour rester neutre, Google a choisi de programmer Bard pour exprimer une opinion, en se basant sur une variété de connaissances. Cela ne signifie pas que Bard a une « préférence » au sens humain du terme. Au lieu de cela, Google a probablement utilisé des données d’ensemble pour déterminer une réponse qui serait considérée comme la plus utile ou la plus intéressante pour l’utilisateur.

Il est important de rappeler que même si l’IA est capable de donner une réponse à une question sur la préférence, cela ne signifie pas qu’elle « préfère » réellement dans le sens humain du terme. Les IA ne ressentent pas d’émotions et ne possèdent pas de préférences personnelles. Toute « opinion » qu’elle exprime est simplement le produit des données sur lesquelles elle a été formée et de la façon dont elle a été programmée pour répondre.

Siri préférera toujours l’iPhone

Surtout, qu’il y a une certaine ironie : Siri, l’assistant vocal intégré de l’iPhone, restera toujours fidèle à sa marque quand on lui pose la question. Contrairement à Google Bard, Siri ne fait preuve d’aucune objectivité lorsqu’il s’agit de choisir entre iPhone et Android. Il préférera toujours l’iPhone, ce qui est, après tout, tout à fait compréhensible : Siri est une création d’Apple et fait partie intégrante de l’écosystème de l’iPhone.

