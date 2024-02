Facebook Messenger : comment voir les messages cachés

Messenger n'affiche pas tous les messages que vous recevez sur votre compte, il existe un menu pour afficher les messages cachés sur l'application et sur le site web. Voici comment avoir accès.

Par défaut, Messenger n’affiche pas tous les messages de votre boîte de réception. Il y a en effet un système de filtrage des spams. Ainsi, si des personnes tentent de vous joindre et qu’elles ne sont pas considérées comme légitimes (pub, démarchage, messages de groupe, profil douteux, etc.) par la plateforme ou qu’elles ne font pas partie de votre liste de contacts, vous pouvez passer à côté. D’autant plus que ces messages sont accessibles uniquement via un menu caché. Vous pourriez d’ailleurs être surpris par le nombre de messages si cela fait plusieurs années que votre compte Facebook est actif.

Ce menu caché porte bien son nom, car même s’il est accessible avec un peu de curiosité, la majorité des utilisateurs passent à côté. Ce guide va donc vous expliquer comment afficher ces messages cachés : depuis le site de Facebook ou de Messenger ou bien via l’application mobile.

Comment voir les messages cachés sur Facebook Messenger ?

Depuis le site de Facebook et la plateforme web de Messenger

Connectez-vous à votre compte Facebook.

Cliquez sur l’icône de Messenger.

Cliquez sur les points de suspension dans la fenêtre.

Choisissez la ligne Invitation par message .

. Vous avez accès aux messages partagés en deux onglets : Vous connaissez peut-être et Spam.

Depuis l’application Messenger sur Android ou iOS