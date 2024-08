Comment Google vous propose de garder un œil sur vos enfants à l’école

Google introduit la fonctionnalité « School time » pour aider les enfants à mieux se concentrer durant les heures d’école.

On ne sait jamais trop ce que les enfants font avec leur iPhone // Source : Pixabay – Cyndidyoder83

S’il existe de nombreuses applications de contrôle parental tierces, les constructeurs s’emparent également du sujet. Google avec « School time » souhaite aider vos enfants à mieux se concentrer loin des distractions que l’on retrouve sur les smartphones.

Un smartphone limité

Ce contrôle parental fonctionne via l’application Family Link.

Concrètement, les parents peuvent établir différentes plages horaires sur les smartphones de leurs enfants. Dès lors, un écran spécifique apparaît avec des applications présélectionnées. L’objectif de Google est clair, « limiter les distractions durant les heures d’école ». Les enfants n’en restent pas moins injoignables, les parents peuvent autoriser les appels et les SMS de contacts spécifiques.

Une méthode qui n’est pas sans rappeler le contrôle parental que souhaite mettre en place Apple en allant plus loin. Chez le constructeur à la pomme, exit le smartphone pour se concentrer uniquement sur l’Apple Watch.

Avec Family Link, Google veille sur vos enfants à l’école // Source : Google

Pour aller plus loin

La France rend obligatoire l’installation de logiciel de contrôle parental sur les smartphones, tablettes, PC, etc.

Une généralisation

Dans une récente étude, des experts préconisaient une interdiction aux smartphones pour les enfants avant 11 ans. Une mesure difficilement applicable, lorsqu’une enquête Ipsos révèle que les jeunes de 7 à 19 ans passent en moyenne plus de trois heures par jours sur des écrans. Toutefois, on peut saluer cette mesure de la part de Google de réguler ces usages sur un temps dédiés. Une mesure qui accompagne une obligation pour les constructeurs en France depuis le 13 juillet : rendre obligatoire la présence d’un contrôle parental gratuit et facilement compréhensible sur les appareils électroniques.

Ce dispositif « School time » était initialement lancé par Google sur les Fitbit Ace LTE, un modèle de montre connectée dédiée aux enfants. La firme de Mountain View annonce que cette fonctionnalité sera déployée durant l’année 2025 sur des smartphones et tablettes Android ainsi que sur des montres Samsung Galaxy.

