Le Pixel 9 touché par un curieux problème de lecteur d’empreintes : voici la solution si vous êtes affectés

Le dernier téléphone star de Google semble être touché par un étrange problème affectant le lecteur d’empreintes. Heureusement, la solution tient en un simple redémarrage… ou presque.

C’est presque une tradition à ce niveau-là. Comme souvent sur les téléphones de Google, d’étranges bugs apparaissent à la faveur de certaines mises à jour. Après les soucis concernant le retour haptique et ceux concernant la fonctionnalité « En Écoute », cette fois-ci c’est le capteur d’empreintes de certains téléphones qui semble faire des siennes après la récente mise à jour de mars.

Comme le raconte Android Authority, quelques Pixel 9 semblent avoir complètement « oublié » qu’ils étaient dotés d’un lecteur d’empreintes sous l’écran.

1 appareil sur 1000 touché

Le problème ne semble toucher qu’un petit nombre de Pixel 9 et ne concerner quasiment que ce modèle là. Des témoignages font état de bug similaire sur quelques modèles Pro et des Pixel plus vieux, mais le 9 semble de loin le plus touché. Si le problème est plutôt gênant, il ne semble concerner qu’une petite poignée d’utilisateurs et d’utilisatrices, puisque 1 appareil sur 1000 à peine semble touché.

Le bug se manifeste après l’installation de la mise à jour mensuelle de Mars. Sur les appareils malchanceux, le lecteur d’empreintes n’est plus connecté au système. L’option de déverrouillage par empreintes disparaît complètement des paramètres du téléphone et écraser son doigt sur l’écran ne provoque plus aucune réaction.

Si Google n’a pas officiellement reconnu le problème et y a encore moins apporté de réponses satisfaisantes, la bonne nouvelle est que plusieurs internautes ont trouvé une solution relativement simple, quoique pénible, au problème.

D’après plusieurs témoignages sur Reddit et sur les forums officiels de GrapheneOS (une version alternative d’Android), il suffirait d’éteindre puis de rallumer le téléphone pour forcer le lecteur d’empreintes à se réveiller. Une solution vieille comme le monde en somme.

Attention, par contre, dans ce cas précis, un simple redémarrage ne semble pas suffire. Il apparaît nécessaire d’éteindre complètement le téléphone, d’attendre quelques minutes puis de le rallumer. Pour certaines victimes de ce bug, il est même nécessaire d’effectuer cette action à plusieurs reprises. Des témoignages expliquent avoir retrouvé le fonctionnement normal du capteur après 7 ou 8 cycles du genre.

Une fois le lecteur d’empreintes réveillé, cela dit, il ne semble plus poser de problèmes. Vu la rareté du bug, pas certain que Google ne communique officiellement dessus, mais au moins, sachez que vous n’êtes pas seul.