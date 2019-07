Netflix étend son offre d’abonnements en Inde avec l’arrivée du « Mobile plan ». Un abonnement proposant Netflix uniquement sur son smartphone, mais à un prix inférieur aux autres offres. La question maintenant est de savoir si celui-ci sera adapté à l’international.

En novembre dernier, Netflix lançait une phase de test pour une nouvelle offre d’abonnement 100 % mobile. L’avantage était son prix bien inférieur et la possibilité pour ceux qui ne regardent que sur leur téléphone et pas sur ordinateur de ne pas payer pour ce type d’écran.

La phase de test semble terminée puisque Netflix vient de la rendre officiellement disponible en Inde. Un marché au pouvoir d’achat moindre et où le marché des smartphones est en perpétuelle expansion.

Faire face aux baisses d’abonnements

C’est dans une lettre à ses investisseurs, relayée par The Verge que Netflix a annoncé le choix de lancer cette campagne d’abonnements en Inde. Selon elle, cette offre sera une « façon efficace de faire connaitre Netflix à un plus grand nombre d’Indiens et pour étendre notre part de marché dans un pays où le prix moyen d’une offre télévisuelle est bas (sous les 5 dollars). » Le service de SVoD annonce aussi avoir fait face à une baisse d’abonnements aux États-Unis à cause de sa hausse de prix.

Il n’est cependant pas précisé ce que veut dire « mobile » pour Netflix, les tablettes Android ou iOS sont-elles acceptées ? Notons par ailleurs que cet abonnement ne devrait pas donner accès à la définition HD sachant que l’abonnement de base ne le permet pas non plus.

L’offre n’est pas encore disponible, mais le sera dans les prochains jours pour un prix de 249 rupees soit 3,20 euros. Rien n’indique une sortie prochaine en France, mais si ce type d’abonnement gagne en popularité, on peut vite imaginer Netflix sauter le pas et le proposer à l’international. Nous avons contacté Netflix pour en savoir plus, nous mettrons à jour l’article dès que nous aurons une réponse.