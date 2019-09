Il semble que Google ait commencé à développer une version d’Android spécialement conçue pour les téléphones mobiles sans écran tactile, avant d’abandonner le projet. Une vidéo mise en ligne la semaine dernière permet de la découvrir en détail.

Il y a deux mois, un étrange téléphone portable apparaissait en photo sur la toile. Présenté comme un téléphone mobile Nokia équipé d’une version simplifiée d’Android, ce feature phone semblait indiquer que la firme de Mountain View cherchait également à équiper les téléphones d’entrée de gamme.

Néanmoins, à l’époque, le design et le positionnement des icônes faisaient dire à certains comme Android Police — dont nous avions repris l’analyse — qu’il ne s’agissait en fait que d’un téléphone avec une interface KaiOS modifiée. Il n’en est finalement rien et nous en sommes désolés.

La vidéo complète de cette prise en main a en effet été mise en ligne par un certain « Rider » la semaine dernière et a pu être consultée par 9to5Google. De quoi permettre de découvrir plus en profondeur les différents écrans proposés par l’interface de cet appareil qui est bel et bien équipé d’Android en version 8.1.

La vidéo complète permet notamment de découvrir un menu « mise à jour du système » où il est mentionné la version d’Android embarquée. On peut également découvrir certaines applications Google qui semblent avoir été modifiées pour tourner sur un téléphone mobile sans écran tactile. C’est le cas de Google Assistant comme on peut le voir sur l’extrait vidéo ci-dessus, mais également de Google Maps, de Google Chrome, et même de Google Camera.

Projet abandonné

Comme l’explique 9to5Google, cette vidéo permet de constater que Google a bel et bien eu pour ambition de développer une version d’Android dédiée aux feature phones. Néanmoins, selon le site américain, la firme aurait finalement abandonné le projet, notamment en raison des ressources nécessaires pour faire fonctionner convenablement certaines applications comme Google Maps : « Il est possible que Google ait finalement pensé que ce n’était pas suffisant pour concurrencer KaiOS ».