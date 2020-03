Instagram lance une nouveauté pour rendre votre confinement moins barbant

Instagram a bien compris qu'il avait une carte à jouer auprès de ses utilisateurs en cette période de confinement. Le réseau social, filiale de Facebook, introduit donc plusieurs nouveautés. L'une d'entre elles s'adresse directement aux amis... qui peuvent désormais scroller ensemble à distance sur la plateforme.

Les réseaux sociaux ne se sont peut-être jamais montrés aussi utiles qu’en temps de confinement. Instagram profite donc de cette période propice et d’un trafic accru pour introduire plusieurs nouveautés. Baptisée « Co-Watching », la nouveauté la plus importante de la dernière mise à jour du service permet de rendre le confinement un peu moins pénible aux amis ayant l’habitude de parcourir Instagram ensemble à la recherche de contenus dignes d’intérêt. Son principe est simple : lancer un chat vidéo avec un ou plusieurs contacts et partager en deux clics des contenus (images ou vidéos) récemment likés lors de vos récentes pérégrinations sur la plateforme.

Facebook en profite pour tenter d’endiguer la propagation de fake news

La chose se fait très simplement. Une fois un chat à plusieurs lancé, une icône « Contenus multimédia » apparaît en bas à droite de l’écran. Il suffit alors de cliquer sur cette dernière pour faire apparaître un tiroir à trois onglets comprenant à la fois les contenus que vous avez précédemment aimés, mais aussi ceux qu’Instagram vous recommande de consulter. Cliquer sur l’un de ces contenus permettra de les partager instantanément sur le chat vidéo, et à l’ensemble des participants. Testée par nos soins, cette nouvelle fonctionnalité est d’ores et déjà déployée en France et fonctionne parfaitement.

Parallèlement à cet ajout, et de manière plus visible, Instagram a également déployé un sticker « Chez soi » dans l’encart dédié aux Stories. Il permet de regrouper en un seul lieu des contenus relatifs au confinement publiés par certains médias. Cette nouveauté, que l’on imagine provisoire, s’inscrit dans un effort de Facebook (maison mère d’Instagram) pour tenter d’enrayer la propagation de fausses informations sur Instagram au sujet du Coronavirus. En cette période critique, le groupe explique notamment avoir supprimé des recommandations les publications de nombreux comptes douteux, dédiés au COVID-19, ayant été créés ces dernières semaines.

Désormais, seuls les posts émanant d’une liste restreinte de comptes (comme celui de l’OMS ou d’ONG en lien avec la santé et de sources jugées fiables) pourront faire leur apparition dans vos recommandations. Une mesure qui méritera d’être renforcée, mais qui va quoi qu’il en soit dans la bonne direction en cette période troublée.