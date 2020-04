StopCovid : l’application n’est « techniquement clairement pas prête »

Rien ne va plus pour le projet StopCovid. Après avoir choisi de ne pas travailler avec Google et Apple, le gouvernement devrait reléguer l’application de traçage au second plan de son programme de déconfinement. Des parlementaires LREM indiquent que le projet n’est « techniquement clairement pas prêt ».

Ce mardi 28 avril 2020, le Premier ministre présentera à l’Assemblée son plan d’attaque pour sortir du confinement dans les meilleures conditions possible. Parmi les pistes évoquées depuis maintenant des semaines, l’application de traçage StopCovid figurait parmi les grands projets du gouvernement. Finalement, ce sujet ne devrait représenter qu’un intérêt secondaire selon des sources parlementaires LREM.

StopCovid ne « sera sûrement doucement enterré »

Les sources de TV5 Monde sont unanimes. Le projet n’est « techniquement clairement pas prêt » et ne devrait donc « pas être au cœur » du plan de sortie du confinement indiquent certains parlementaires. « L’application StopCovid n’étant pas prête pour l’heure, elle ne figure pas au cœur du plan de sortie progressive de confinement qui sera présenté demain » entendait-on dans les coulisses du Parlement. Un député, qui ne faisait pas partie des détracteurs du projet, s’est même montré plus pessimiste :

Il apparaît clairement que StopCovid n’est techniquement pas prête. Ce n’est pas prêt et ce sera sûrement doucement enterré. À la française.

« Personne n’en parle en circonscription. Ce qui intéresse, c’est la date et les conditions sanitaires du déconfinement » ajoute un autre député LREM.

Le travail continue

Les proches de Cédric O, secrétaire d’État au numérique, ne semblent pas partager les avis des parlementaires. Selon eux, « le travail sur l’application StopCovid continue, en lien avec nos partenaires européens ». Et d’ajouter :

Le Premier ministre évoquera son rôle potentiel dans le plan de déconfinement demain dans son discours à l’Assemblée nationale.

Rappelons qu’avec StopCovid le gouvernement souhaite mettre à disposition des Français une application de traçage permettant d’alerter les personnes qui ont été en contact avec le coronavirus. Alors que dans un premier temps le gouvernement songeait à utiliser les outils de Google et Apple pour la déployer, il a préféré faire marche arrière et miser sur un dispositif souverain. La CNIL a d’ores et déjà donné son accord, mais sous certaines conditions. La suite au prochain épisode.