Pass sanitaire : ce qu’il faut savoir avant de prendre le train, le car ou l’avion

Une nouvelle extension du passe sanitaire va entrer en vigueur dans les prochains jours. Dès lundi 9 août, le pass sanitaire sera contrôlé avant d'entrer dans un train, un car mais aussi dans un avion.

Depuis le 21 juillet, plusieurs établissements vérifient votre pass sanitaire : les salles de cinéma, de spectacle, de jeux, de sport, les musées, les théâtres, les festivals, les concerts, les bibliothèques, les parcs d’attractions ou encore les lieux de culte.

Le pass sanitaire obligatoire ? Cela dépend du type de train

Dès le lundi 9 août 2021, le pass sanitaire sera contrôlé avant d’accéder aux trains dans les TGV, trains intercités et trains de nuits, mais aussi les cars effectuant des longues distances. Notez qu’il sera aussi demandé avant l’embarquement des avions (vols européens et intérieurs). Par contre, il n’est pas nécessaire pour les TER, RER, métros et trains de la région parisienne.

Quel risque de voyager sans pass sanitaire ? Et si on est déclaré positif avant de prendre le train ?

Si vous voyagez sans pass sanitaire, vous risquez une amende de 135 euros, mais vous pourrez poursuivre votre trajet. Si jamais vous êtes positif au Covid-19, dans le cas d’un test positif, il est possible de demander un remboursement de vos billets de train. Notez que le port du masque reste obligatoire, au moins jusqu’au 30 août.

La SNCF travaille sur une solution qui permettra de lier le pass sanitaire à votre billet de train, néanmoins cela n’est pas encore prêt à être déployé.

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Pour rappel, le pass sanitaire a été mis en place dans le cadre du déconfinement afin de continuer à lutter contre le Covid-19. On entend ainsi beaucoup parler du pass sanitaire, des QR Code pour accéder à certains lieux et évidemment de l’application TousAntiCovid. Pour ne pas vous laisser submerger par ce flot d’informations, nous vous conseillons ces deux dossiers sur le téléchargement du pass sanitaire mais aussi des explications plus globales sur ces outils.

Pass sanitaire : quand l’utiliser et comment le télécharger sur smartphone

Pour rappel, le pass sanitaire consiste à prouver que vous ne posez pas un risque de contamination au Covid-19. Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

un résultat de test PCR ou antigénique négatif récent (48 heures pour les événements rassemblant du monde, 72 heures pour les voyages) ;

un résultat de test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de six mois (pour prouver que vous avez guéri il y a peu).

Pass sanitaire et QR Code pour les voyages et restaurants… Comment ça marche sur téléphone ?

Nous avons également publié deux articles pour vous aider au quotidien, le premier vous permet de rajouter le pass sanitaire dans l’application Wallet de l’iPhone, le second sur Google Pay pour un smartphone Android.