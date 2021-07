Comment ajouter le pass sanitaire dans Google Pay pour l’avoir en 1 clic sur votre smartphone Android

Ici, on vous aide à rajouter votre pass sanitaire sur votre smartphone en créant une carte adaptée à Google Pay à partir de votre certificat.

Après notre astuce pour les iPhone, voici notre astuce pour Android. Cette astuce fonctionne pour Google Pay mais aussi Huawei Wallet.

4 étapes simples

Voici donc les 4 étapes à suivre :

Cette application est gratuite, mais elle utilise des publicités comme modèle économique. Vous en aurez besoin seulement lors de la création de la carte dans Google Pay. Vous pourrez la désinstaller par la suite.

Si vous utilisez le code QR, pensez à bien autoriser l’application à prendre des photos / enregistrer des vidéos. Une fois le code QR scanné ou le fichier PDF téléchargé, remplissez le petit formulaire (voir ci-dessus). Vous pourrez ensuite ajouter l’application à votre app Google Pay.

Téléchargez l’attestation dans Pass2Pay ou filmer le code QR de votre certificat via l’app ;

Ajoutez la carte à l’application Google Pay (ou Huawei Wallet).

Lorsque le processus de génération du pass est terminé, vous verrez une annonce, et lorsque vous passerez l’annonce, vous verrez un message indiquant Enregistré dans Google Pay. Désormais, lorsque vous allez sur Google Pay, vous verrez qu’il y a une carte avec le nom * Certificat Covid ou celui que vous avez rentré sur l’écran du formulaire.

Si vous voyagez en famille, vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois, mais vous pouvez ajouter le nom d’un membre de la famille sur chaque certificat.

