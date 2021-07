Comment ajouter le passe sanitaire en 30 secondes sur votre iPhone ?

Voici un moyen rapide et pratique pour accéder à votre passe sanitaire sur iPhone. Une méthode éprouvée par la rédaction !

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour de nombreuses sorties, y compris pour aller au cinéma ou au théâtre. Dans quelques jours, il sera également exigé dans les bars et restaurants (y compris les terrasses), les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les grands centres commerciaux. En bref, vous allez devoir le présenter souvent. Voici donc une méthode qui vous permet de le rajouter dans l’application Cartes (Wallet) sur votre iPhone.

4 étapes simples

Notre promesse initiale était d’ajouter le passe sanitaire dans l’application Wallet en 30 secondes.

Voici donc les 4 étapes à suivre :

Récupérez l’attestation de vaccination, soit au format PDF sur votre iPhone, soit en affichant le code QR sur un autre écran (nous avons un dossier qui explique comment l’obtenir) ; Rendez-vous sur le site CovidPass depuis Safari sur votre iPhone ; Téléchargez l’attestation ou filmer le code QR de votre certificat ; Ajoutez la carte à l’application Cartes (Wallet).

Le développeur de CovidPass a mis en ligne le code source de son service, il provient de quelqu’un de confiance avec une politique de la vie privée très protectrice de vos données personnelles.

Pour aller plus loin

Vous pouvez ensuite créer un raccourci vers votre passe sanitaire grâce à l’application Raccourci. Numerama décrit les étapes dans un article.

