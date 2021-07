Pass sanitaire : ce qui change dès aujourd’hui et ce qu’il faut savoir pour la suite

Ce mercredi 21 juillet, l'extension du passe sanitaire pour les établissements culturels et de loisirs de plus de 50 personnes entre en vigueur. De son côté, l'Assemblée se penche sur le projet de loi d'extension du pass sanitaire au restaurant, centre commercial, train, cars et avions.

Dès aujourd’hui, plusieurs établissements vont vérifier votre pass sanitaire : les salles de cinéma, de spectacle, de jeux, de sport, les musées, les théâtres, les festivals, les concerts, les bibliothèques, les parcs d’attraction ou encore les lieux de culte doivent désormais exiger la présentation d’un pass sanitaire. A l’intérieur, le masque ne sera plus obligatoire, sauf contre-ordre du préfet en cas de dégradation épidémique.

Notez cependant qu’il faudra vérifier les règles au cas par cas : certains réseaux de salles de cinéma, comme MK2, CGR, Kinepolis ou encore UGC ont fait le choix de maintenir la règle du port du masque obligatoire.

Des contrôles seront menés mais des opérations de sensibilisation seront faites dans un premier temps. En cas de non-contrôle du pass sanitaire, les professionnels devront payer une amende de 1 500 euros.

L’avenir du projet de loi se joue à l’Assemblée

Pendant ce temps, l’avenir du projet de loi se joue à l’Assemblée. Une séquence délicate pour les membres de l’opposition qui se sentent contraints de montrer patte blanche sur le vaccin, par crainte d’être assimilé aux anti-vaccins, parfois complotistes. Le gouvernement avait déjà exempté les 12-17 ans de pass sanitaire jusqu’au 30 août, les députés ont voté en faveur d’un report fin septembre pour les 12-17 ans.

Pour rappel, une nouvelle échéance est fixée courant août pour les bars et restaurants (y compris les terrasses), les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les centres commerciaux de plus de 20 000 m². C’est ce qui fait l’objet de discussions à l’Assemblée.

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Pour rappel, le pass sanitaire a été mis en place dans le cadre du déconfinement afin de continuer à lutter contre le Covid-19. On entend ainsi beaucoup parler du pass sanitaire, des QR Code pour accéder à certains lieux et évidemment de l’application TousAntiCovid. Pour ne pas vous laisser submerger par ce flot d’informations, nous vous conseillons ces deux dossiers sur le téléchargement du pass sanitaire mais aussi des explications plus globales sur ces outils.

Pour rappel, le pass sanitaire consiste à prouver que vous ne posez pas un risque de contamination au Covid-19. Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

un résultat de test PCR ou antigénique négatif récent (48 heures pour les événements rassemblant du monde, 72 heures pour les voyages) ;

un résultat de test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de six mois (pour prouver que vous avez guéri il y a peu).