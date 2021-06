Twitter : à peine relancé, le programme de certification des comptes est suspendu à nouveau

Après l'avoir relancé il y a seulement une semaine, le réseau social annonce déjà la mise en pause de son programme de certification des comptes face au trop grand nombre de demandes.

Décidément l’actualité est vraiment très riche du côté de l’oiseau bleu ces dernières semaines. «Twitter Blue », modification du bouton « j’aime », mais aussi relance de la certification de comptes, on n’arrête plus le réseau social. Enfin presque.

Certes, il a bien remis en place son processus de certification de comptes, ceux affublés du fameux macaron bleu, mais cela n’a duré qu’une petite semaine… En effet, face à une trop forte demande, la firme remet son programme en pause ainsi qu’elle l’a fait savoir dans un de ses tweets. Le réseau social espère toutefois pouvoir reprendre du service dans les plus brefs délais.

We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.

We’ll reopen requests soon! (we pinky swear)

— Twitter Verified (@verified) May 28, 2021