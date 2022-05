Pour les French Days, E.Leclerc casse les prix de ses produits tech

Pour les French Days, E.Leclerc annonce la couleur avec une sélection de jolies promotions parmi les meilleurs produits high-tech. Smartphone, barre de son, TV OLED... Voici notre sélection.

Top départ pour les French Days et les réductions sont déjà conséquentes. E.Leclerc fait ainsi baisser le prix de nombreuses références de son catalogue. Jusqu’au 9 mai, retrouvez une série de promotions sur les meilleurs produits tech du moment.

La Smart TV OLED LG A1 65 pouces s’offre 250 euros de réduction

Avec l’arrivée des beaux jours, le sport revient à la télévision. En mai et juin, Roland Garros et la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg viendront peut-être occuper vos soirées.

Pour en profiter au maximum, quoi de mieux qu’une TV LG OLED ? Avec ses 65 pouces et sa superbe dalle OLED, le LG A1 fait profiter d’une image fidèle, d’une justesse colorimétrique totale et de noirs absolus. Cette TV est également compatible avec la norme Dolby Vision et Dolby Atmos. Un bon point si vous possédez une barre de son.

À noter également, cette Smart TV vous permet d’utiliser les principaux assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Vos abonnements aux différentes plateformes de streaming sont également disponibles depuis l’écran d’accueil de votre TV OLED.

Les gamers apprécieront quant à eux la présence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour réagir vite et avoir toutes les chances de dominer les parties en ligne.

En ce moment, la TV OLED LG A1 de 65 pouces bénéficie de 250 euros de réduction la faisant passer à 1389 euros.

La barre de son Samsung HW-Q600A baisse de 100 euros et passe à 349 euros

Pour compléter votre set-up TV, pourquoi ne pas investir dans une bonne barre de son ? Samsung fait maintenant partie des leaders sur ce marché. Pour 349 euros, vous pourrez ainsi profiter du meilleur de la musique dans votre salon.

La grande force de cette Samsung HW-Q600A est avant tout sa qualité sonore exceptionnelle. Elle bénéficie en effet d’un son 3.1.2 ch avec deux haut-parleurs verticaux et un caisson de basse pour une diffusion du son multidirectionnelle. Un système pointu qui offre un son enveloppant similaire à ce que vous pourrez retrouver dans une salle de cinéma.

On notera également qu’elle offre une excellente ergonomie avec un minimum de connexion filaire. Contrôlable depuis votre smartphone grâce à sa connexion Bluetooth, elle peut être lancée à l’envie via l’application SmartThings de Samsung. Elle est également compatible avec la télécommande universelle de Samsung. Un atout intéressant si vous possédez déjà des produits du constructeur.

Enfin, la barre de son HW-Q600A dévoile son plein potentiel avec un téléviseur Samsung grâce à la technologie Q-Symphony. Avec elle, les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son fonctionnent de concert pour un son encore plus immersif.

En ce moment et jusqu’au 9 mai, la barre de son Samsung HW-Q600A bénéficie d’une remise de 100 euros sur son prix d’origine, ce qui la fait passer de 449 à 349 euros.

La Mi TV Stick 4K perd 10 euros et passe à 54 euros

Sortie en mars de cette année, la Mi TV Stick 4K remplace la version classique et passe à la 4K. Il s’agit d’un petit objet bien utile pour tous ceux qui veulent profiter de leur plateforme de streaming en itinérance ou sur un vieil écran. Branchez-la en HDMI à un téléviseur pour profiter d’Android TV et de toutes les applications qui y sont disponibles.

La Mi TV Stick 4K est également compatible Chromecast, mais une télécommande vous permet aussi de naviguer dans les menus. Enfin, on retrouve une compatibilité Dolby Atmos et Dolby Vision.

En ce moment, le prix de la Mi TV Stick 4K chute de 10 euros et passe à 54 euros.

Le Samsung S21 FE 5G baisse de 160 euros pendant les French Days

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G

reste, en 2022, un très bon choix pour qui veut profiter d’un smartphone puissant sans atteindre les prix du haut de gamme. Fort d’une fiche technique solide, il répond à de nombreux usages.

Son design d’abord, est celui de la gamme S21, mais avec quelques coloris plus variés comme le vert olive, le lilas ou encore le blanc. Son écran AMOLED de 6,4 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une très belle justesse colorimétrique.

Puissant, il bénéficie de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours sauvegarder toutes vos données en ligne grâce au système de cloud Google. Livré avec Android 12, le Samsung Galaxy S21 FE est, comme l’ensemble des smartphones Samsung, parmi les premiers à bénéficier des mises à jour de Google. L’assurance de conserver votre mobile longtemps.

Endurant, il dispose d’une bonne batterie de 4500 mAh. De quoi tenir facilement un jour et demi. À noter également que le Samsung Galaxy S21 FE 5G dispose de la certification IP 68, ce qui le protège des chutes dans l’eau et de la poussière.

Côté photo enfin, il n’a rien à envier aux plus haut de gamme avec un triple module de 12+12+8 mégapixels, bénéficiant de tout le talent de Samsung dans le traitement logiciel de l’image. De quoi mitrailler en toutes circonstances sans jamais rater un seul cliché.

En ce moment le Samsung Galaxy S21 FE 5G bénéficie de 160 euros de remise le faisant ainsi passer à 699 euros.

La TV Sony 65 pouces X85J bénéficie de 150 euros de réduction pour les French Days

Cette très bonne TV LCD 4K HDR made in Sony offre un son et une image d’excellente qualité. Compatible avec les normes HDR10 et Dolby Vision, cette TV Bravia propose une calibration fidèle avec un rendu colorimétrique efficace.

Côté rendu sonore, elle offre un son enveloppant, soutenu par la compatibilité avec la norme Dolby Atmos.

Elle est de plus livrée avec Google TV, un service qui permet, en un tournemain, de profiter de vos films et séries sur vos plateformes de VOD, ou d’interagir avec vos services Google favoris.

Mieux, la compatibilité avec les principaux assistants vocaux vous permet de demander à votre Google TV de lancer ou mettre sur pause vos programmes, de changer de chaîne, d’application ou encore de recevoir vos notifications ou vos appels visio directement sur votre TV.

En ce moment, la TV Sony Bravia 65 pouces X85J bénéficie de 150 euros de réduction ce qui fait passer son prix de 1249 à 1099 euros.