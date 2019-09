Lors d’une conférence à Amsterdam, Google a dévoilé sa feuille de route pour Android TV sur les années à venir. Google Stadia sera bientôt intégré au système.

Android TV est le système qui équipe la plupart des téléviseurs connectés et des box TV. Son développement suit généralement celui d’Android pour smartphone et tablette, mais le rythme des nouveautés entre les deux systèmes a tendance à être de moins en moins synchronisé.

Lors d’un salon international à Amsterdam dédié à la télédiffusion, Google a dévoilé les nouveautés prévues pour Android TV en 2020 et 2021. Autrement dit, il s’agit des nouveautés majeures qui arriveront avec Android 11 et Android 12 sur le système dédié à la TV.

Google Stadia en 2020

Pour Android 11 R, prévu en 2020, Google souhaite ouvrir son Assistant aux opérateurs. On imagine que cela permettra d’améliorer l’intégration de services comme OK SFR ou OK Freebox.

C’est aussi avec cette nouvelle version que Google veut intégrer Google Stadia, son service de cloud gaming. Pour le moment, ce service n’est prévu que pour le Chromecast Ultra, et non les box sous Android TV qui pourraient pourtant parfaitement recevoir le flux vidéo.

Google a également annoncé le développement d’un « Hero device », c’est-à-dire un appareil à l’image des Pixel qui servira de démonstration aux fabricants, et permettra de promouvoir le système. On imagine que ce « Hero device » pourrait être une console Google Stadia. La firme mentionne également l’intégration de ses technologies telles que Google Camera et Google Lens, qui demanderaient l’installation d’une caméra de type Kinect dans son salon.

De l’optimisation pour Android 12

Pour 2021, les plans autour de Android 12 S sont un peu plus vagues. Google mentionne surtout une fragmentation réduite entre hardware et software, et un accent sur l’optimisation où Google veut maintenir la faible consommation d’énergie et de mémoire vive.

À ce stade, Google aimerait passer le cap des 8000 applications optimisées pour Android TV, soit 3000 de plus qu’aujourd’hui à la sortie d’Android 10.

Il est rassurant de voir que la firme ne compte pas abandonner son système Android TV, alors qu’il parait aujourd’hui bien moins populaire que son pendant pour smartphone et tablette.