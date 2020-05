Android TV deviendrait Google TV : un changement simple qui en dirait long

D'après 9to5Google, Android TV devrait être rebaptisé Google TV. En soi, il s'agirait d'un simple changement de nom, mais celui-ci viendrait confirmer une stratégie menée depuis quelque temps par Google.

Le journaliste Stephen Hall du média 9to5Google affirme dans un récent article qu’Android TV devrait être renommé « Google TV ». Il explique que c’est une source en interne qui lui a indiqué la chose et, de son propre aveu, l’information se résume en cette simple affirmation.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020 ? Notre sélection

Toutefois, même si ladite information ne mérite pas une longue dissertation pour brasser du vent, elle suscite deux réflexions.

Confirmer la stratégie de Google

Tout d’abord, si Android TV est bel et bien rebaptisé, cela confirmerait une stratégie déjà observée chez la firme de Mountain View depuis un certain temps : mettre en avant le nom de l’entreprise plutôt que celui du système d’exploitation. Nous avions justement dédié un dossier à cet éloignement progressif de Google vis-à-vis d’Android.

Grosso modo, l’OS mobile au bonhomme vert devenant toujours plus mature, le géant américain préfère désormais mettre sa propre marque en avant et concentrer une grande partie de ses efforts sur Google Assistant. Dans cette optique, nous avons déjà vu Android Messages devenir Google Messages et Android Wear se transformer en Wear OS by Google.

Pour aller plus loin

Le joli succès de Google Messages

Le passage d’Android TV à Google TV ne serait donc qu’une pierre supplémentaire à cet édifice.

Google TV existe déjà… en quelque sorte

L’autre réflexion amenée par ce potentiel changement relève d’une petite touche nostalgique : Google TV est un nom déjà pris depuis un certain temps.

Rappelez-vous, en 2010 était dévoilé le service Google TV, une sorte d’ancêtre d’Android TV aujourd’hui tombé dans l’oubli. Cependant, la vidéo de présentation existe toujours sur YouTube.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En d’autres termes, l’aventure Google TV a déjà été expérimentée et, des années plus tard sous une forme sensiblement différente, elle pourrait reprendre vie.