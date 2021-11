WhatsApp vous laisse désormais créer et partager vos propres stickers

Le service de messagerie WhatsApp s'enrichit un peu plus. Une nouvelle mise à jour vous propose de créer vos stickers.

WhatsApp tient sa popularité à sa simplicité d’utilisation, mais aussi à sa capacité à proposer régulièrement de belles évolutions pour le service. Communautés, changement de smartphone, gestion de l’historique ou encore nouvelle application sur Windows, le service a multiplié les annonces en seulement quelques semaines. C’est sans compter sur une autre nouveauté : un moteur de création de stickers.

Un outil simple pour la version web

Cette nouvelle fonction est réservée pour le moment à la version web de WhatsApp, et permet de très vite créer un sticker à partir de vos propres images, et surtout de vos propres photos. Une fois édité avec vos plus beaux effets, le sticker peut être très simplement partagé avec vos contacts. WhatsApp précise que les applications pour PC seront également concernées d’ici à quelques jours.

L’outil permet de facilement rajouter du texte sur votre image, d’en découper le fond, ou encore de rajouter du texte et des émojis pour mieux enrichir votre belle illustration.

La fonction de création de stickers est disponible dès maintenant sur le web. Elle ne semble pas permettre d’enregistrer les stickers créés pour une utilisation répétée, ce qui est un peu dommage. Une nouveauté tout de même pratique pour les aficionados de WhatsApp.

