WhatsApp retravaille l’interface de ses appels audio pour faire plus moderne

WhatsApp continue d'apporter des améliorations pour ses appels vocaux, vidéo et en groupe. Le site WABetaInfo a repéré une nouvelle mise à jour en cours de développement. Celle-ci apporterait une nouvelle interface plus moderne.

WhatsApp est en perpétuel mouvement pour améliorer ses fonctions, en apporter de nouvelles, histoire de devenir la messagerie incontournable. Après la meilleure gestion des appels de groupe, davantage de pouvoirs conférés aux administrateurs, ou encore la possibilité de réécouter ses messages vocaux avant de les envoyer, la plateforme veut devenir votre véritable téléphone.

Pour cela, elle retravaille depuis quelque temps son interface. Ce fut tout d’abord pour afficher plus de participants, puis pour devenir plus intuitive pour les utilisateurs d’iPhone. Cette fois, il semble que ce soit pour préparer de futurs ajouts pour tous les inscrits.

Plus moderne et plus modulaire

Le site WABetaInfo, qui traque les moindres améliorations même à l’essai de WhatsApp, a repéré des nouveautés en cours de développement, notamment concernant l’interface des appels vocaux. Vous pouviez désormais rejoindre des appels WhatsApp de groupe en cours. Cela pourrait être encore mieux organisé à l’avenir.

Et pour cela, il faut de la place sur l’écran pour afficher les informations de tous les participants. Alors, le service de Meta repense son interface, s’inspirant déjà du FaceTime d’Apple pour l’apparence en vidéo.

WABetaInfo a ainsi repéré une ergonomie repensée, plus moderne aussi avec ses tuiles et ses rondeurs. Elle apparaît plus compacte pour mieux centrer visuellement l’usage et les infos. On pourrait envisager l’apparition, en cas d’appel de groupe, des visages plus facilement sous forme de petits carrés. Cette future mise à jour concernerait les utilisateurs iOS comme Android, selon le site. Pour le moment, elle n’a pas encore été déployée en phase de bêta-test.

