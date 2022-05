WhatsApp : cette nouvelle fonction va vous faire réagir

Déjà apparue dans les versions bêta, la nouvelle fonction de réaction pour WhatsApp est désormais en cours de déploiement.

Les services de communications évoluent au fil des dernières tendances. L’application WhatsApp en est une bonne illustration et ne cesse de s’enrichir de nouvelles fonctions pour proposer à ses utilisateurs de mieux communiquer.

Cette fois, Mark Zuckerberg annonce sur Facebook le déploiement d’une fonction attendue pour WhatsApp : les réactions aux messages.

Réagir par émoji

C’est une fonction que l’on retrouve sur la plupart des services aujourd’hui comme Twitter ou Discord et évidemment Facebook. Elle permet d’ajouter directement un émoji de réaction à un message sans prendre la place d’un nouveau message. Cela permet de fluidifier la conversation et de donner plus de sens à l’écrit où les émotions sont parfois difficiles à retranscrire.

WhatsApp limite le choix des réactions pour le moment à seulement 6 émojis. Les plateformes comme Slack ou Discord permettent de choisir entre tous les émojis disponibles, et même ceux personnalisés proposés par les serveurs. On sait que Meta aimerait bien rapprocher ses différents services de messagerie que sont Messenger, Instagram et WhatsApp. Or Instagram permet la réaction avec tous les émojis du clavier de l’utilisateur. On peut imaginer que le service proposer à l’avenir l’ensemble des émojis disponible dans le standard Unicode utilisé par tous les appareils.

La nouvelle version de WhatsApp est en cours de déploiement. Vous devriez bientôt avoir accès la nouvelle fonction si ce n’est pas encore le cas. Elle intègre également la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go plutôt que seulement 100 Mo, toujours de manière chiffrée de bout en bout.

