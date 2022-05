WhatsApp voudrait rendre plus attractif son système de stories

WhatsApp travaillerait sur une meilleure prévisualisation des liens lorsque vous partagez un texte dans « Statut », son système de stories.

Après avoir révélé que WhatsApp travaillait sur une nouvelle application macOS, le média spécialiste de l’application de messagerie WABetaInfo révèle que WhatsApp travaille sur un meilleur aperçu des liens pour son système de stories, baptisé « Statut ».

Un meilleur aperçu des liens dans les stories de WhatsApp

WABetaInfo nous apprend donc que l’application de messagerie, propriété de Meta, « travaille actuellement sur certaines améliorations pour les mises à jour de statut ». Le média révèle que la société développe « la possibilité de générer des aperçus de liens enrichis lors du partage d’un lien vers votre mise à jour de statut ».

Sur les prochains aperçus de liens, nous aurions donc plus d’informations : le nom de la page, une image de présentation, mais aussi une description. La capture d’écran partagée par le média provient de la version bêta d’iOS, où actuellement aucun aperçu de lien n’est généré. Contrairement à ce qu’on a sur Android où il y a déjà un aperçu, mais qui n’est pas riche. Cette nouvelle fonctionnalité devrait également arriver sur les bêta d’Android et sur les applications pour ordinateur plus tard.

Selon WABetaInfo, « cette fonctionnalité est en cours de développement et elle sera proposée aux bêta-testeurs dans une future mise à jour ».

WhatsApp, pour rester attractif, se met régulièrement à jour, avec l’arrivée dernièrement des réactions et de l’envoi de fichiers plus lourds. D’autres nouveautés sont à venir, comme le mode multiappareils qui est en cours de développement.

