Waze accueille l’un des plus gros services de streaming musical

Waze évolue encore et offre la possibilité d'écouter Apple Music directement depuis l'application de guidage. Une petite évolution très attendue.

Il est loin le temps où Waze n’était qu’une simple application de guidage et de détection des radars, sans aucune fonctionnalité ou presque. Rachetée par Google en 2013, celle-ci a en effet très nettement évolué depuis, offrant de nouvelles fonctions telles que l’affichage du prix du carburant ainsi que des péages. Mais ce n’est pas tout, car les usagers peuvent profiter d’autres services.

En effet, il est également possible de connecter l’application à Deezer, Spotify ou encore Amazon Music, afin d’écouter ses musiques préférées sans avoir à quitter Waze. Depuis peu, certaines radios sont désormais compatibles, telles que RTL, RTL2 et Fun Radio. Si l’offre est quasiment complète, il manquait encore jusqu’à peu une fonctionnalité, qui vient de faire son arrivée.

En effet, jusqu’à présent, Apple Music n’était pas compatible avec Waze. Un manque pour les utilisateurs du service, qui devaient donc quitter l’application de guidage pour changer de musique par exemple. Mais voilà que depuis le mardi 24 mai dernier, le service de streaming audio est désormais intégré à cette dernière. De quoi ravir les usagers, qui semblaient un peu oubliés.

.@AppleMusic is now available on Waze: https://t.co/2pbwA7gSoN pic.twitter.com/VRw0OkaulM

— waze (@waze) May 24, 2022