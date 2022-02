YouTube pourrait se doter d’un bouton pour trouver facilement une chanson sur YouTube Music

Selon XDA Developers, YouTube pourrait ajouter un bouton dédié à YouTube Music afin de permettre de lancer directement une chanson.

Alors que le service connaît un succès croissant, YouTube ne relâche pas la pression et continue d’améliorer en permanence YouTube Music. Dernièrement, ce dernier s’est doté d’une nouvelle interface plus fluide et aérée. Mais il pourrait s’enrichir d’une fonction cross-app bienvenue.

Le site XDA Developers a repéré dans la dernière APK de YouTube pour Android une référence à un nouveau bouton nommé « Listen with YouTube Music » (Ecouter avec YouTube Music) dans plusieurs chaînes.

Plus de fluidité entre les applications

Plusieurs usages pourraient découler de l’apparition d’un tel bouton lorsque vous visionnez un clip vidéo par exemple et que vous voulez simplement écouter le morceau. Un clic et vous seriez alors rebasculé de YouTube vers YouTube Music pour l’écouter, l’ajouter à votre playlist, etc. sans avoir à vous coltiner la vidéo. Avec cela, nul doute que Gangnam Style et bien d’autres tubes n’auraient pas dépassé les milliards de vues sur YouTube, mais plutôt d’écoutes sur YouTube Music…

Comme l’indique Android Central, YouTube dispose actuellement d’une option « Écouter avec YouTube Music » cachée dans ses paramètres. Elle permet alors d’ouvrir automatiquement YouTube Music pour écouter la chanson en cours de lecture sur YouTube. Mais celle-ci redémarrera alors au début et ne poursuivra pas la lecture dans la continuité de l’endroit où vous étiez.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une possibilité de retour, car, comme le rappelle le site, YouTube a déjà profité par le passé d’un bouton similaire. Celui-ci avait disparu du jour au lendemain sans explication. Il n’est pas certain qu’il réapparaisse. Pourtant, cela pourrait être bien pratique plutôt que de devoir ouvrir YouTube Music pour rechercher le titre auquel vous avez pensé en étant sur YouTube.

