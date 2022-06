Samsung Pay est remplacé par Samsung Wallet pour gérer vos paiements, vos cartes de fidélité et vos cryptomonnaies

Samsung a mis à jour ses applications Samsung Pay et Samsung Pass en regroupant les fonctionnalités dans une nouvelle application Samsung Wallet.

Après Apple et Google, c’est au tour de Samsung d’opérer une refonte de son service de paiement, Samsung Pay, pour le transformer à son tour en Samsung Wallet.

Annoncée depuis quelques semaines et déjà déployée en Corée du Sud, cette mise à jour vise à faire fusionner les deux applications de gestion de paiement et de cartes du constructeur, Samsung Pay et Samsung Pass. Dans un billet de blog publié ce jeudi, Samsung revient plus en détail sur la stratégie, les fonctionnalités et le déploiement de sa nouvelle application Samsung Wallet.

L’idée pour la firme est, à l’instar de Google ou d’Apple, de proposer une seule et unique application qui vous permette à la fois de gérer vos paiements — y compris le paiement sans contact — ainsi que l’ensemble de vos cartes — cartes bancaires, cartes de fidélité, etc. En plus de ces fonctions plutôt classiques, l’application Samsung Wallet se double d’une fonction de portefeuille de cryptomonnaies comme l’indique le constructeur : « Elle aide même les utilisateurs à consulter leur portefeuille d’actifs numériques en vérifiant la valeur de leurs cryptomonnaies au sein de plusieurs plateformes d’échanges depuis un seul endroit ».

Une application qui pourra également gérer les documents officiels

Samsung indique également que, plus tard dans l’année, son application Wallet pourra accueillir des documents officiels comme des permis de conduire et des cartes d’étudiant. Néanmoins, on ignore encore dans quels marchés cette fonction sera proposée et il faudra sans doute l’aval des autorités administratives. Impossible donc de savoir, à ce stade, si la carte d’identité numérique prévue en France pourra être intégrée à Samsung Wallet.

Il faut pourtant dire que la France n’est pas un marché négligé par Samsung pour le lancement de Samsung Wallet. Le pays fait partie des six qui seront concernés par le déploiement initial de la fonctionnalité aux côtés de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis.

Le déploiement de Samsung Wallet se fait progressivement. Pour en profiter, il suffit pour les utilisateurs de smartphones Samsung d’ouvrir leur application Samsung Pay ou Samsung Pass et de suivre les invitations à la mise à jour vers Samsung Wallet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.