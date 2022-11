Google Photos va se simplifier pour retoucher vos photos en profondeur… sans Google Photos

Google Photos devrait proposer prochainement à ses utilisateurs de sélectionner une application tierce qui sera utilisée par défaut pour la retouche des fichiers RAW.

De plus en plus de smartphones, particulièrement les modèles haut de gamme, permettent de capturer non seulement des photos en fichiers JPG, mais également de les sauvegarder au format RAW. Mais pour exploiter pleinement ce type de fichier, encore faut-il avoir une application d’édition dédiée.

Alors que Google Photos permet déjà de traiter les fichiers RAW, Google est conscient que son application de gestion de photo n’est pas la plus optimisée pour faire des retouches poussées avec gestion des masques et des différents paramètres qui peuvent être modifiés sur un fichier RAW. C’est la raison pour laquelle l’application Google Photos permet d’ores et déjà, au moment de modifier un fichier RAW, de choisir de l’ouvrir au sein même de Google Photos ou de passer par une autre application comme Snapseed ou Markup. Google Photos propose également de se rendre sur le Play Store pour télécharger une application dédiée au développement de clichés en RAW, comme Lightroom ou ON1 Photo RAW.

Une application de développement RAW par défaut

Néanmoins, cette fenêtre pop-up s’affiche à chaque fois que vous comptez lancer une nouvelle retouche depuis Google Photos en appuyant sur l’option « modifier » et, contrairement à la gestion des liens, des adresses, des numéros de téléphone ou des SMS, il n’est pas possible de configurer une application par défaut. Cela devrait cependant changer très prochainement comme l’a repéré la chaîne Telegram Google_NWS.

« Il va y avoir un paramètre « édition de RAW » dans l’application, vous permettant d’activer l’édition dans une application par défaut. Ainsi, lorsque vous appuierez sur le bouton « modifier », vous ouvrirez immédiatement l’application préinstallée », indique la chaîne Telegram. Il est cependant précisé sur Google_NWS que ce paramètre apparaît au sein de la version 6.13 de Google Photos, mais que le paramètre n’est pas encore accessible aux utilisateurs.

Rappelons que les fichiers RAW ne sont pas des images, mais des fichiers comprenant l’intégralité des informations capturées par le capteur photo au moment de la prise de vue. Particulièrement prisé des photographes, ce format permet de proposer une plus grande plage de retouche pour la luminosité, la gestion des ombres, des couleurs, du contraste, avec une plage dynamique bien supérieure à celle d’un fichier JPG. Pour en savoir plus, vous pouvez vous pencher sur notre dossier dédié pour tout comprendre au format RAW.

