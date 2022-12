Twitter : la fin des 280 caractères, le retour de Twitter Blue et la taxe Apple

Twitter est toujours là. Et rien n'a changé, enfin, façon de parler. Chaque semaine est l'occasion d'annoncer de nouvelles choses… On vous résume les dernières déclarations d'Elon Musk.

Le feuilleton Twitter, depuis le rachat par Elon Musk, tient en haleine toute la scène tech. On vous rappelle les derniers épisodes, avant de découvrir le nouveau épisode.

Rappel des anciens épisodes

Elon Musk a racheté Twitter, puis a introduit un abonnement à 8 dollars par mois qui offre la certification d’un compte sans vérification. Évidemment, de faux comptes en ont profité pour nuire publiquement à plusieurs grands groupes. Twitter Blue a finalement été mis en pause. Entre-temps, il a licencié plus de la moitié des salariés de la plateforme. Il a également fait fuir de nombreux annonceurs, à cause de sa politique de modération, mais également à cause de l’épisode de la certification sans certification.

Puis, il a brandi tout simplement le risque d’une faillite. Tout en continuant à faire fuir les salariés de Twitter, dont des équipes entières, ce qui a commencé à créer la panique auprès des utilisateurs.

Il y a aussi l’épisode iPhone, où il a découvert l’existence de la commission de l’App Store. Apple a mis, au même moment, ses investissements publicitaires en pause sur Twitter (c’est le plus gros annonceur de la plateforme). Il s’en est alors pris publiquement à Tim Cook et a réfléchi à créer un smartphone pour ne pas être dépendant de Google et Apple. Finalement, une rencontre avec Tim Cook a calmé le jeu.

Après avoir trahi sa promesse en décidant lui-même de la restauration du compte de Donald Trump, alors qu’il avait fait croire qu’un conseil indépendant superviserait ce sujet brûlant, le milliardaire s’est amusé à provoquer l’ancien président américain.

L’épisode du jour : retour de Twitter Blue, la question des 280 caractères et la taxe Apple

Récemment, Elon Musk a expliqué travailler pour remettre à disposition plus d’un milliard de pseudos bloqués. Si vous avez un nom de compte que vous avez toujours voulu avoir, c’est sans doute le moment de vérifier si le compte visé est toujours actif.

Twitter Blue va être relancé cette semaine, c’est en tout cas ce qu’a annoncé Twitter ce weekend,. L’abonnement offre divers avantages, dont un badge bleu, et par ailleurs davantage de visibilité pour le contenu que vous postez, la possibilité d’uploader de longues vidéos jusqu’en 1080p et ainsi de suite.

Si vous avez un iPhone, l’abonnement coûtera plus que 8 dollars par mois, Elon Musk a décidé de faire payer la commission App Store aux abonnés, comme le font déjà certains éditeurs. Si vous vous abonnez depuis un iPhone, un iPad… il faudra donc débourser 11 dollars par mois. La voici la fameuse taxe Apple.

Pendant ce temps, Elon Musk a également confirmé que Twitter prévoyait d’augmenter la limite de longueur maximale des tweets à 4 000 caractères. Il s’agit d’une augmentation majeure par rapport à la limite actuelle de 280 caractères. On ignore encore quand ce changement sera opéré.

La suite au prochain épisode…

