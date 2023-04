Non, Snapchat ne prend pas de photos de vous n’importe quand… mais désactivez cette option

La fonction de « scan » de Snapchat fait quelques remous depuis plusieurs jours. On fait le point sur le fonctionnement de cette fonction et on vous explique comment éviter que des photos malencontreuses soient stockées sur ses serveurs.

Depuis quelques jours, des vidéos alarmistes se multiplient sur les réseaux sociaux au sujet de Snapchat. « Snap nous prend en photo sans qu’on le sache », « Snapchat nous prend en photo et en vidéo sans notre consentement » ou « Faites vraiment attention, Snapchat vous prend en photo et en vidéo sans votre accord à n’importe quel moment de la journée », voilà quelques-unes des vidéos qui circulent, notamment sur TikTok.

En cause, une fonctionnalité de Snapchat, activée par défaut, qui permet le « scan en temps réel » et qu’il est possible de désactiver.

Alertés par ces vidéos, de nombreux utilisateurs ont pu télécharger leurs données privées hébergées sur les serveurs de Snapchat pour vérifier les photos et vidéos enregistrées par le réseau social. Environ 24 heures après cette demande, ils ont pu découvrir un dossier « HTML » avec un sous dossier « Scans » dans lequel ils ont pu découvrir des photos qu’ils n’avaient pourtant jamais partagées sur le réseau social. Cependant, il convient d’expliquer d’où viennent ces photos et à quel moment elles ont pu être prises.

Est-ce que Snapchat peut prendre des photos à n’importe quel moment ?

Snapchat est une application pour smartphone. Or, les deux principaux systèmes d’exploitation de smartphone, iOS comme Android, régulent fortement les applications qui peuvent accéder à votre appareil photo et à quel moment. Sur iPhone par exemple, un petit point vert va s’afficher automatiquement en haut de l’écran lorsqu’une application utilise la caméra du smartphone. Sur son site Internet, Apple précise par ailleurs :

Lorsqu’une app utilise l’appareil photo (ou l’appareil photo et le micro conjointement), un indicateur vert apparaît. Un indicateur orange apparaît en haut de l’écran lorsqu’une app utilise le micro sans l’appareil photo. De plus, un message s’affiche en haut du centre de contrôle afin de vous informer qu’une app a récemment utilisé l’une de ces fonctionnalités.

Il en va de même sur Android où les applications de réseaux sociaux, comme Snapchat, doivent vous demander l’autorisation avant d’utiliser l’appareil photo de votre smartphone. Là aussi, un petit voyant vert s’affiche alors en haut de l’écran, même si cette alerte dépendra de la version du système d’exploitation et du constructeur du smartphone.

Dans tous les cas, il n’est pas possible pour une application de prendre des photos en arrière-plan si vous n’êtes pas en train de l’utiliser. Une fois accordées, ces autorisations sont limitées au seul usage de l’application. Par exemple, sur Android, vous pouvez donner l’accès à l’appareil photo « lorsque vous utilisez l’appli », « uniquement cette fois-ci » ou « ne pas autoriser », mais en aucun cas si vous utilisez une autre application.

Il n’y a donc pas de risque que Snapchat prenne des photos alors que le smartphone est en veille ou que vous êtes en train de jouer à un jeu mobile ou de regarder une vidéo YouTube.

Qu’est-ce que le « scanner » sur Snapchat ?

Les vidéos partagées sur ce sujet ces derniers jours pointent toutes du doigt une solution : la désactivation de la fonction « Scan en temps réel » sur Snapchat, puis le fait de décocher l’option « Scancodes ». De quoi éclairer un peu plus nos lanternes quant à l’origine des photos qui ont pu être hébergées sur les serveurs de Snapchat.

En fait, le « Scanner » de Snapchat est une fonction qui va permettre d’activer les fonctions d’intelligence artificielle du réseau social, que ce soit pour scanner un « Scancode » (les QR codes de Snapchat pour partager son contact), mais également pour reconnaître des objets, reconnaître une chanson, identifier une race de chien ou simplement pour ajouter des filtres et des masques.

La première fois que l’on utilise cette fonction de scan, Snapchat prévient alors que « le scanner envoie les données scannées aux serveurs Snap et, pour certaines fonctionnalités, à des partenaires, comme Shazam ».

Pour activer le « scanner » sur Snapchat, deux options s’offrent aux utilisateurs. Il est d’abord possible d’appuyer sur le bouton dédié, mais aussi de garder le doigt appuyé longuement sur l’écran. Une manipulation qui peut être faite involontairement par les utilisateurs qui souhaiteraient juste tenir différemment leur téléphone.

C’est probablement cet appui long qui a causé des enregistrements involontaires de photos partagées à Snapchat pour les analyser et hébergées sur les serveurs de Snap Inc.

Faut-il désactiver les « Scancodes » et le « scan en temps réel de Snapchat » ?

Comme ont pu l’indiquer des utilisateurs, il est possible de désactiver le « scan en temps réel » depuis les paramètres de son application Snapchat, simplement en désactivant l’option « Scancode ».

Cette option, activée par défaut, va permettre à l’application de détecter automatiquement lorsque vous orientez l’appareil photo vers un Scancode, c’est-à-dire un QR Code façon Snapchat vous permettant de vous abonner directement à un compte. Avec cette option activée, nul besoin d’appuyer longuement sur le bouton scan ou de garder le doigt appuyé sur l’écran, puisque l’application va automatiquement détecter que le sujet est le Scancode, pour vous proposer directement de vous abonner.

Si vous désactivez cette option, il vous faudra cependant passer par le scan manuel pour vous abonner à un compte.

Reste une possibilité : le fait que l’application puisse avoir des ratés sur sa détection automatique des Scancodes. Dans ce cas, alors que l’application filme un élément qui n’a rien à voir avec l’un de ces symboles, elle pense cependant en reconnaître la forme et va donc capturer une photo pour l’envoyer aux serveurs de Snap Inc… avant de se rendre compte qu’il n’y avait rien à y analyser. Il s’agirait d’une erreur de l’application qui aurait alors tendance à prendre des photos sans que l’utilisateur s’en aperçoive pour les envoyer sur les serveurs de Snap Inc.

Nous avons interrogé Snapchat à ce sujet et mettrons cet article à jour en cas de réponse de la part du réseau social.

D’où viennent les photos stockées sur les serveurs de Snapchat ?

Les photos stockées sur les serveurs de Snapchat et qui n’ont pourtant ni été capturées par vous, ni même partagées sur le réseau social viennent du « Scanner » de Snapchat.

Cette fonction permet d’analyser, grâce à l’IA, ce qui peut se trouver sur l’image que vous avez en face de vous. Le scanner ne peut théoriquement être activé que manuellement, de deux manières : soit en appuyant sur le bouton dédié, soit en gardant son doigt quelques secondes sur l’écran.

Reste une possibilité, celle de la détection « en temps réel » des Scancodes de Snapchat. Pour cette fonction, activée par défaut, nul besoin de lancer un « scan » manuel. Il se pourrait alors que l’application Snapchat pense analyser un Scancode et prenne une photo alors qu’il n’en est rien. C’est dans ce cadre qu’il peut être pertinent de désactiver la fonction de « scanner en temps réel » de Snapchat, à titre préventif.

Notons par ailleurs que les photos stockées par Snapchat sur les serveurs de Snap Inc. ne sont pas partagées aux autres utilisateurs. Par ailleurs, la politique de Snapchat en matière de stockage est plutôt stricte. Si la firme ne précise pas combien de temps les scans sont conservés, elle indique cependant que les snaps privés non ouverts sont automatiquement supprimés après 31 jours.

Pour les autres contenus, le délai de suppression des serveurs de Snapchat est cette fois de 24 heures. Là aussi, nous avons demandé à Snapchat quel était le délai de suppression automatique des scans et nous mettrons cet article à jour en cas de réponse.

